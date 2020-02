Οικονομία

Μητσοτάκης: Ισχυρή η επιθυμία για ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός τον γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Ζουράμπ Πολολικασβίλι

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Ζουράμπ Πολολικασβίλι είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη διαβεβαίωση ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αρωγός και θερμός υποστηρικτής της προσπάθειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης καθώς και την ισχυρή επιθυμία του για στενή συνεργασία με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.

«Είναι μεγάλη η χαρά μας που βρίσκεστε στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, ο τουρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη χώρα και έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για να βεβαιωθούμε ότι το τουριστικό μας προϊόν ακολουθεί τις τάσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης διεθνώς. Πιστεύω ότι είναι, μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε επίσης, τις βέλτιστες πρακτικές και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας βοηθήσετε όσον αφορά τις κοινές μας προτεραιότητες. Είναι χαρά μας που βρίσκεστε εδώ», ανέφερε κατά την έναρξη της συνάντησής τους ο κ. Μητσοτάκης.

«Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτή την ευκαιρία. Συγχαρητήρια για τον αριθμό των αφίξεων, για την ηγεσία που επιδεικνύετε στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη, για τον πλανήτη, για εμάς. Έχετε μια εξαιρετική ομάδα, είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που έχω αρχίσει να συνεργάζομαι με τον υπουργό (Χάρη Θεοχάρη), τον νέο μου φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα project για τα οποία χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Είμαι βέβαιος ότι θα μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ για την ηγεσία σας και αυτή είναι κρίσιμης σημασίας γιατί καθώς ταξιδεύουμε διαπιστώνουμε τη στήριξη και την προτεραιότητα που δίνεται στον τομέα του τουρισμού και θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό παράδειγμα καθώς μετά από όσα έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια και τις σημαντικές δυσκολίες που περάσατε, παραμείνατε ενωμένοι, με μεγάλη αντοχή, και είμαι βέβαιος ότι η επιτυχία στο μέλλον δεν θα αφορά μόνο τις αφίξεις αλλά και τα έσοδα...», απάντησε ο κ Πολολικασβίλι.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν εστιάζουμε μόνο στον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται να εστιάσουμε και στο ύψος των εσόδων και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα όσον αφορά τις θάλασσές μας.

«Καθώς η Ελλάδα βγαίνει από αυτή την παρατεταμένη κρίση, έχουμε την ευκαιρία να ενεργήσουμε αυτή τη φορά λίγο διαφορετικά. Έχουμε ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε, υπάρχουν περιοχές της χώρας που είναι ουσιαστικά άγνωστες στους τουρίστες, όπως τα βουνά μας και πολλά τμήματα της ενδοχώρας, και υπάρχουν πολλά που μπορούμε ακόμη να κάνουμε για τη σύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την τουριστική εμπειρία. Αυτό είναι κάτι για το οποίο ενδιαφέρομαι πάρα πολύ και έχουμε πολλά να συζητήσουμε», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, στη συνάντηση συμφωνήθηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας με την UNWTO Tourism Academy για την ίδρυση του UNWTO International Center στην Αθήνα, με σκοπό τη μεταρρύθμιση των Σχολών Τουρισμού του Υπουργείου (δεξιότητες εκπαιδευομένων, κατάρτιση) και την ανάδειξή τους σε περιφερειακής εμβέλειας Κέντρα Τουριστικής Εκπαιδευτικής Αριστείας.

Παράλληλα, η χώρα μας θα διοργανώσει Master Classes σε συνεργασία με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου στους τομείς του marketing, της διαχείρισης δεδομένων και του συνεδριακού τουρισμού.

To 2021, η Ελλάδα θα διοργανώσει επενδυτικό φόρουμ με θέμα τις επενδύσεις στον τουρισμό, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενταθεί η συνεργασία σε θέματα καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων, με την ένταξη της θερμοκοιτίδας CapsuleT του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο δίκτυο Innovation Hub του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.