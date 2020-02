Πολιτική

Τσίπρας: Οι κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τη βάση του κόμματος

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της διαδικτυακής πλατφόρμας “iSYRIZA”, έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που εξαπέλυσε πυρά κατά του Πρωθυπουργού.

Στο όραμά του για την μεταμνημονιακή Ελλάδα που «είναι ταυτόσημο με το όραμα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη», αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της διαδικτυακής πλατφόρμας iSYRIZA.

«Η Ελλάδα πέρασε μία πολύ δύσκολη περιπέτεια τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πειραματόζωο της ΕΕ, εφαρμόστηκαν θεωρίες του δόγματος του σοκ», ανέφερε ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση και πρόσθεσε, αναφερόμενος στο όραμά του, ότι «η Ελλάδα θα επανέλθει στον δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα είναι συνώνυμο της ελευθερίας και της δημοκρατίας και θα βγάζει και ένα πρόσωπο ανθρωπισμού, όπως έπραξε το 2015, απέναντι στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Επίσης θα είναι μία Ελλάδα που θα μπορεί να καλύπτει τα όνειρα και τις προσδοκίες της νέας γενιάς».

Συνεχίζοντας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και μιλώντας για τα εσωκομματικά, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να γίνει η “καρδιά” της προοδευτικής παράταξης του τόπου. «Ήταν πάντα ένα κόμμα ανοικτό και διαρκώς μετασχηματιζόμενο που τολμούσε να αλληλεπιδρά με την κοινωνία. Γι’ αυτό και πέτυχε να αξιοποιήσει την κρίση του πολιτικού συστήματος και να μετατραπεί από ένα χρήσιμο κόμμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης αλλά με πλούσιες ιδέες σε κόμμα εξουσίας. Σήμερα βρίσκεται σε μία νέα φάση και πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και τις αγκαλιές του στο νέο κόσμο που ψήφισε αυτό το κόμμα. Συνεπώς θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα ανοικτό, ριζοσπαστικό αλλά και σύγχρονο κόμμα που αξιοποιεί τις δυνατότητες για να εμβαθύνει την εσωκομματική δημοκρατία».

Για την προσέλευση ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το ΠΑΣΟΚ άλλαξε και εγκατέλειψε τους ψηφοφόρους του και όχι το αντίστροφο. «Όσοι έρχονται, έχουν συνειδητοποιήσει ότι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι τους».

Σε ερώτηση για την εσωτερική γραφειοκρατία στο κόμμα είπε ότι «δεν ήταν εύκολη η απόφαση να προχωρήσουμε τολμηρά. Υπάρχουν φόβοι, ανησυχίες που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πήραμε όμως σημαντικές αποφάσεις. Πήραμε την απόφαση να κορυφώσουμε την διαδικασία ένταξης νέων μελών δίνοντας ισότιμο ρόλο και στα ψηφιακά μέλη... Κάθε οργάνωση μελών θα πρέπει να έχει τον υπεύθυνο διαδικτυακής οργάνωσης και να συντονίζονται για τις δράσεις που θα επιλέγουν».

«Πώς εκτός από την Κυβέρνηση, θα αποκτήσουμε και την εξουσία;», ήταν η επόμενη ερώτηση. «Εν μέρει αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με ότι την προηγούμενη περίοδο κυβερνήσαμε σε συνθήκες μνημονίων και άρσης κυριαρχίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς αποδείξαμε ότι η Αριστερά δεν θέλησε να κάνει το κράτος λάφυρο ή να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό. Αλλά δεν είμασταν αρκετά τολμηροί ώστε οι κανόνες, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και λογοδοσία να εφαρμοστούν πλήρως. Αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί την επόμενη φορά όχι για να βάλλουμε τους δικούς μας αλλά για να βάλλουμε τους άξιους».

Στο ερώτημα πώς θα ασκήσει πιο δυναμική αντιπολίτευση, απάντησε: «Ο ελληνικός λαός έκρινε αυτό που έκρινε και η επιλογή του είναι σεβαστή. Εμείς πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα, δικαιωμένο τον κόσμο, να κερδίσουμε ένα μεγάλο μέρος της αποχής και να πάρουμε ένα ποσοστό των ανθρώπων που ψήφισαν ΝΔ γιατί πίστεψαν ότι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός κλπ. Αυτό τον κόσμο για να τον κερδίσεις δεν πρέπει να φωνάζεις, πρέπει να κάνεις δυναμική αλλά εμπεριστατωμένη και ουσιαστική αντιπολίτευση. Αυτό κάνουμε εμείς και στα κρίσιμα θέματα, το μεταναστευτικό, τα εθνικά, το ασφαλιστικό έχουμε σηκώσει την φωνή και κάνουμε εμπεριστατωμένη αντιπολίτευση. Πρέπει όμως να γίνουμε καλύτεροι και να προσπαθήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε κινήματα στην βάση».

Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την Δικαιοσύνη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση, και πρόσθεσε ότι ως Κυβέρνηση «κάναμε πράγματα στον χώρο της Δικαιοσύνης... Πρέπει να απευθυνθούμε στους έντιμους δικαστές για να χτυπήσουμε τα κυκλώματα διαφθοράς μέσα στην Δικαιοσύνη...». Ενδεικτικά για τις παθογένειες στην Δικαιοσύνη, ανέφερε ότι «τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αρχίσει ακόμη η δίκη για το ναρκόπλοιο... Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση και ένα μέτωπο εντιμότητας με την κοινωνία αλλά και με τους έντιμους δικαστές.»

«Την επόμενη φορά θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί», είπε ο κ. Τσίπρας, σε απάντηση μέλους του iSYRIZA και πρόσθεσε «με κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία». Συνεχίζοντας συμφώνησε ότι υπάρχει η αίσθηση σε κάποιο κόσμο ότι «δεν προχωρήσαμε όσο βαθιά έπρεπε στην σύγκρουση με την διαφθορά. Εν μέρει είναι αλήθεια αυτό και φαίνεται από το ότι για πρώτη φορά τα μεγάλα ΜΜΕ πλήρωσαν και το ότι τώρα είναι απέναντί μας, γιατί ακριβώς εμείς δεν συναλλαχθήκαμε με τους “νταβατζήδες” όπως τους είπε κάποιος άλλος, όχι εγώ».

Για τις σχέσεις με την Εκκλησία, είπε ότι ενώ έγινε ένα σημαντικό βήμα με την συμφωνία με την Εκκλησία, κάποιοι που είναι η “δεξιά του Κυρίου” επικράτησαν και την ακύρωσαν. Στην παρατήρηση ότι δεν πήγε συγκρουσιακά σε αυτό το θέμα είπε ότι η Κυβέρνηση ήταν σε σύγκρουση με τις συντηρητικές δυνάμεις της ΕΕ με το εσωτερικό μέτωπο, δεν ήταν εύκολο να ανοίξει σύγκρουση και με την Εκκλησία.

Για τις συνιστώσες στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «στα κόμματα της Αριστεράς η δημοκρατική συζήτηση είναι πλούτος και δεν είναι πρόβλημα. Ωστόσο οι λεγόμενες τάσεις ολοένα και λιγότερο παράγουν ιδέες και πολιτική και περισσότερο δημιουργούν ομαδοποιήσεις. Υπό αυτή την έννοια είναι παρωχημένες. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάλογο και δημοκρατία. Το κόμμα πρέπει να είναι συμμετοχικό, δημοκρατικό να έχει κανόνες και να μην είναι αρχηγικό, αυτή την στιγμή με ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς μας παρακολουθούνε από όλη την Ευρώπη. Να κάνουμε το βήμα οι κρίσιμες και μεγάλες αποφάσεις να λαμβάνονται από την βάση του κόμματος. Θα εισηγηθώ στο συνέδριο για τα κρίσιμα θέματα ακόμη και της διακυβέρνησης να ψηφίζει η βάση».

Για την επιστροφή των μισθών και των συντάξεων στα προ κρίσης επίπεδα, σημείωσε καταρχήν ότι «στην πολιτική στα εργασιακά κρίνεται η διαφορά της Αριστεράς από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που είναι στην κυβέρνηση. Οι απόψεις που λένε ότι θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα μέσα από μείωση των μισθών, που προβάλλει η παρούσα κυβέρνηση έχουν αποτύχει παντού. Χωρίς μισθούς δεν υπάρχει ενεργός ζήτηση και κατανάλωση και ξαναγυρνάμε στον φαύλο κύκλο της κρίσης». Ανέφερε ότι ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 11% αύξηση μισθών «όταν βγήκαμε από τα μνημόνια και στόχος μας ήταν με 7,5% για το 2020 και 2021 να επιστρέψουμε στον κατώτερο μισθό των 751 ευρώ. Επίσης θα κάνουμε την ολική επαναφορά της 13η σύνταξης». Σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν υλοποιεί ούτε καν την υπόσχεση για αύξηση διπλάσια από τον ρυθμό ανάπτυξης του 4%.

Μιλώντας για τα θέματα νόμου και τάξης είπε ότι «το θέμα της ασφάλειας είναι δύσκολο να μην είναι προνομιακό για την Κυβέρνηση γιατί εμπεριέχει ένα αντανακλαστικό που είναι ο φόβος και εκείνοι επενδύουν στον φόβο». Σημείωσε πάντως ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας από τη ΝΔ με την ένταση της καταστολής είναι προορισμένη να αποτύχει, γιατί εστιάζουν στην επικοινωνιακή εκμετάλλευση, ενώ στους δρόμους σφάζονται.

Απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό ρωτώντας: «Γιατί έκανε τον Αρχηγό της Αστυνομίας που ήταν στο Μάτι, γενικό γραμματέα Δημοσίας Τάξεως; Τι γραμμάτια ξεπληρώνει;».

Για τα εθνικά και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης από την πλευρά της Τουρκίας είπε ότι «αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να επιστρέψει στο δόγμα της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής κατά τρόπο που θα αξιοποιεί τις συμμαχίες της αλλά και την γεωστρατηγική της σχέση». Ασκώντας ξανά κριτική είπε ότι «ο προβλέψιμος είναι προβλέψιμος και δεν τον υπολογίζουν. Είναι λάθος η πολιτική της Κυβέρνησης. Στην αντιμετώπιση της Τουρκίας ακολουθούν μια αντιφατική στάση...Υπάρχει έλλειψη στρατηγικής και αδυναμία σθεναρής παρουσίας και υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση δέχθηκε σκληρή επίθεση από τους μηχανισμούς διάδοσης “fake news”. Ως παράδειγμα έφερε ότι «ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να αξιοποιήσει “faκe news”, με τις αναφορές του στην Βουλή για την οικογένειά του και τα εισοδήματά του, που του γύρισε μπούμερανγκ». Συνεχίζοντας είπε ότι «ο καλύτερο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα “fake news” είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να δίνουμε τις απαντήσεις που πρέπει. Το μεγάλο όπλο για την Αριστερά είναι πάντα η αλήθεια και η δικαιοσύνη».

«Οι κινήσεις της κυβέρνησης στο ποδόσφαιρο είναι… οφσάιντ», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «είναι ένας συνδυασμός διαπλοκής και ανικανότητας γιατί είναι μία Κυβέρνηση εξυπηρέτησης συμφερόντων... Όταν είσαι υποχρεωμένος να εξοφλείς γραμμάτια, υπάρχει πρόβλημα. Και ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να νομίζει ότι κέρδισε μόνος του τις εκλογές, εκείνοι όμως που τον έκαναν Πρωθυπουργό έχουν άλλη άποψη. Και όταν αυτοί έχουν και από μία ομάδα και ένα κανάλι, τότε δημιουργείται πρόβλημα».

Αναφερόμενος στην Συμφωνία των Πρεσπών είπε ότι η Αριστερά ήταν και είναι πάντα πατριωτική δύναμη και οι εξελίξεις τώρα την δικαιώνουν. Πρόσθεσε: «Πού κρυφτήκαν οι “μακεδονομάχοι” τώρα που ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο τηρεί, αλλά και τιμά την Συμφωνία των Πρεσπών;».

Άσκησε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης στην ΕΡΤ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, λέγοντας ότι «εγώ δεν θα την πω ΥΕΝΕΔ», ωστόσο «αν είχα διορίσει τον διευθυντή του γραφείου μου, Πρόεδρο, φανταστείτε τι θα έλεγαν; Άλλωστε έχει διορίσει και καμιά εικοσαριά δημοσιογράφους στο Μαξίμου», ανέφερε ακόμη.

Συνεχίζοντας, είπε ότι είναι υπερβολική η εύνοια που δείχνουν τα ΜΜΕ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - μέχρι φυσιογνωμιστή επιστράτευσαν - και προέβλεψε ότι στο τέλος αυτό δεν θα του βγει σε καλό. Σημείωσε ακόμη ότι τα Μέσα Ενημέρωσης είναι εχθρικά απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο ο ρόλος τους δεν πρέπει να υπερεκτιμάται.