Απέρριψε το Εφετείο την αγωγή του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ κατά Πολάκη

Τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Εκδικάστηκε στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει ένα περίπου χρόνο πριν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στον τότε αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη.

Το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση του Παύλου Πολάκη κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, στην οποία του είχε επιβληθεί η καταβολή χρηματικού ποσού στην ΠΟΕΔΗΝ.

Μετά την εξέλιξη αυτή το γραφείο τύπου του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων προχώρησε στην εξής ανακοίνωση:

Σχετικά με την σημερινή υπ’ αριθ. 1057/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που δέχεται και τυπικά και κατά την ουσία της την έφεση του Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη και ταυτόχρονα εξαφανίζει την πρωτόδικη ερήμην καταδίκη του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο για συκοφαντική δυσφήμιση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ο Βουλευτής Χανίων δήλωσε τα εξής:



«Δεν απαξιώνω τον συνδικαλισμό και τους λειτουργούς του (πώς θα μπορούσα άλλωστε αφού για χρόνια συνδικαλιζόμουν ως φοιτητής και αργότερα γιατρός…). Έχω όμως διαχρονικά μέτωπο με συνδικαλιστές σε διατεταγμένη υπηρεσία, που αποκτούν υπόσταση από το ιδιοτελές πάρε-δώσε με διεφθαρμένες εξουσίες. Οι πολιτικές ηγεσίες εκείνες (όπως και οι συνδικαλιστές και τα ΜΜΕ που τις λιβάνιζαν), που χρεοκόπησαν τη χώρα και γκρέμισαν το δημόσιο σύστημα Υγείας, έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση των πολλών σε αυτή τη χώρα. Όσο για τον συνδικαλισμό του κ. Γιαννάκου…, εδώ και 8 μήνες κυβέρνησης ΝΔ και Μητσοτάκη, που το δημόσιο σύστημα Υγείας δέχεται καθημερινά πλήγματα και παραδίδεται σε ιδιωτικά συμφέροντα, έχει σημάνει συναγερμός SILVER ALERT για την εξαφάνιση του Προέδρου και της παρέας του (αφού μια παρέα είναι μόνο που συνεχίζει να τον πιστεύει και να τον ακολουθεί). Τι να πει κανείς τώρα για τον κ. Γιαννάκο και τους ομοίους του. Δεν φτάνει που θα του ‘χουν μείνει αμανάτι όλα εκείνα τα οικοδομικά υλικά (τούβλα και λάσπες) και τα οικόσιτα πτηνά που περιέφερε για χρόνια έξω από τα Υπουργεία…, χάνει και τα δικαστήρια! Γιαυτό κι εμείς θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα»!