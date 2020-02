Κοινωνία

Γονείς παραπέμπονται σε δίκη για τον θάνατο του μωρού τους

Οι δυο γονείς κατηγορούνται ότι κακοποίησαν βάναυσα το μόλις 2,5 μηνών αγοράκι τους, το οποίο πέθανε στο νοσοκομείο.

Δύο γονείς από το Ιράκ οι οποίοι κατηγορούνται για βάναυση κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους τους σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της Ημαθίας, παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας να δικαστούν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2019 διαμένοντας προσωρινά στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας, που βρίσκεται στο στρατόπεδο «Αρματολού Κόκκινου», ο 26χρονος και η 21χρονη από το Ιράκ κατηγορούνται, όπως αναφέρει το grtimes.gr, ότι κακοποίησαν βάναυσα το μόλις 2,5 μηνών αγοράκι τους, το οποίο εξέπνευσε κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο λίγες μέρες αργότερα.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, οι γονείς «έπληξαν με θλων όργανο στο κεφάλι» το νεογέννητο αγοράκι τους, προκαλώντας υποσκληρίδιο αιμάτωμα και κρανιοεγκεφαλική κάκωση, απ’ την οποία επήλθε ο θάνατος του πέντε μέρες αργότερα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση «οι κακώσεις είναι συμβατές με πρόσκρουση του κεφαλιού σε αμβλεία επιφάνεια» και παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Η αστυνομία στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ζήτησε να εξεταστούν ανωμοτί οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμφανίστηκαν στις 20 Μαΐου 2019 στο Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας και ζήτησαν τριήμερη προθεσμία. Μια μέρα πριν παρουσιαστούν στο τμήμα όμως, αποχώρησαν από τη δομή που φιλοξενούνταν, με πιθανό προορισμό το Ιράκ, δια μέσου προγράμματος επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), όπως αναφέρεται στο βούλευμα.

Οι διωκτικές αρχές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη φυγή του ζευγαριού, παρόλο που εξέδωσαν διάταξη απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς οι δύο Ιρακινοί είχαν προλάβει να διαφύγουν. Νωρίτερα, είχαν υποβάλει αίτημα χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με το βούλευμα, στην πρώτη κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, ο πατέρας ανέφερε, ότι η σύζυγος τάιζε το παιδί, δίνοντας γάλα με το μπιμπερό, και αυτό έβγαλε μια κραυγή, σαν να τρόμαξε, ενώ φαινόταν, ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά.

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέροιας για την παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά εξέπνευσε λίγες μέρες αργότερα. Η μητέρα δήλωσε, ότι βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και ότι δεν ήταν σε θέση να καταθέσει. Εις βάρος των γονέων εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για την προσωρινή κράτηση τους, αν και εφόσον εντοπιστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δικαστούν ερήμην.