Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Νεκρός εντοπίστηκε από πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραγωδία στο Περιστέρι, όπου πυροσβέστες έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία επί της οδού Ρόδου και Ευρυπίδου.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν νεκρό ένα άτομο. “Φως” στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.