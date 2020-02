Κόσμος

Άνδρας καταδικάστηκε γιατί επιχείρησε να πνίξει τον σκύλο της πρώην του (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο 36χρονος έριξε το κουτάβι στο νερό μέσα σε κλουβί προκειμένου να πνιγεί.

Σε ενός έτους φυλάκιση καταδικάστηκε ένας Αμερικανός, καθώς επιχείρησε να πνίξει το κουτάβι της πρώην φίλης του θέλοντας να εκδικηθεί το νυν σύντροφό της, που της το είχε κάνει δώρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 36χρονος δράστης, Άαρον Ντέιβις, κρίθηκε ένοχος για κακοποίηση ζώου έπειτα από μια δίκη τριών ημερών τον Δεκέμβριο, όπως εξήγησε σε δελτίο τύπου ο εισαγγελέας της κομητείας Μανμουθ, στα νότια περίχωρα της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την εν λόγω πράξη «απαράδεκτη» .

Το σκυλάκι, ηλικίας οκτώ μηνών, είχε εντοπιστεί από περαστικό - τον Ιούλιο του 2018 -να επιπλέει κλεισμένο σε κλουβί στον κόλπο του Σάντι Χουκ, στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ ανέβαινε η παλίρροια. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του βαπτίστηκε «Ρίβερ» (Ποταμό) και η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα.

Το ίδιο πρωί, αστυνομικοί, που είχαν κάμερες στις στολές τους, είχαν επέμβει έπειτα από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή διαμάχη και είχαν καταγράψει ένα σκυλάκι που έμοιαζε στον Ρίβερ. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις Αρχές στον δράστη της απόπειρας πνιγμού του ζώου.

«Η κακοποίηση ζώων είναι απαράδεκτη και είναι ακόμη πιο αξιοκαταφρόνητο όταν το ζώο χρησιμοποιείται ως εκδίκηση για τον ιδιοκτήτη του» επεσήμανε ο Γκραμιτσιόνι.