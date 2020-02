Κόσμος

Στο εδώλιο ο δολοφόνος που έκρυβε τις σορούς σε καταψύκτη

Μετά από τρία ολόκληρα χρόνια βρέθηκαν οι σοροί των θυμάτων. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου ένας 35χρονος.

Αναβιώνει στην αίθουσα του δικαστηρίου το θρίλερ της αποτρόπαιης δολοφονίας, που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Απρίλιο στο Λονδίνο, όταν οι σοροί δύο γυναικών είχαν βρεθεί σε καταψύκτη σπιτιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Daily Mail, για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 35χρονος ύποπτος, Zahid Younis, καθώς φαίνεται πως κρατούσε τις δύο σορούς στην κατάψυξη επί τρία ολόκληρα χρόνια. Τότε είχε κατηγορηθεί τόσο για την δολοφονία της Τουρκοκύπριας Mihrican Mustafa, μητέρας τριών παιδιών, όσο και της 34χρονης Henriett Szucs.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, οι δύο γυναίκες πέθαναν από πολλαπλά τραύματα.

Το πρώτο θύμα φαίνεται πως ήταν η Henriett Szucs, από την Ουγγαρία, η οποία διέμενε στη Βρετανία για χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει δηλώσει κάποια διεύθυνση κατοικίας ή να έχει δώσει σημάδια ζωής από το καλοκαίρι του 2016, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Daily Mail. Όσον αφορά στο δεύτερο θύμα, την Τουρκοκύπρια Mihrican Mustafa - γνωστή με το όνομα Μαίρη Τζέην - οι έρευνες για τον εντοπισμό της ξεκίνησαν το περασμένο έτος, καθώς δηλώθηκε αγνοούμενη τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, εκτιμάται ότι η Henriett Szucs δολοφονήθηκε μεταξύ 26 Αυγούστου και 11 Νοεμβρίου το 2016 και η Mihrican Mustafa μεταξύ 8 Μαΐου και 30 Ιουνίου, δύο χρόνια μετά.