Οικονομία

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της α’ κατοικίας

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2020.

Τις 67.686 έχουν φτάσει οι ενδιαφερόμενοι χρήστες που έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Ολοκληρώθηκε πλέον η 33η εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας και, αναλυτικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2020:

Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 67.686 ενδιαφερόμενοι χρήστες (δηλ. έκαναν login στην πλατφόρμα), από το σύνολο των περίπου 130 χιλιάδων δυνητικά επιλέξιμων χρηστών. Ωστόσο κάποιοι οφειλέτες ενδέχεται να έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους απευθείας με τις τράπεζες, ή να έχουν ενταχθεί σε άλλο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών (π.χ. Νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 44.924 χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι 22.762 χρήστες δεν συναίνεσαν ακόμη στην άρση απορρήτου.

Έχουν υποβληθεί 2.218 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι 42.706 χρήστες δεν έχουν υποβάλει ακόμη την αίτηση τους, παρότι συναίνεσαν στην άρση απορρήτου.

Έχουν δοθεί 836 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι εκκρεμούν να επεξεργαστούν 1.382 υποθέσεις από τις τράπεζες (ο νόμος ρητά προβλέπει διάρκεια 1 μήνα για την επεξεργασία της αίτησης και την ετοιμασία της σχετικής σύμβασης δανείου).

Έχουν ήδη αποδεχθεί 380 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 456 υπολοίπων (αφότου ο πολίτης λάβει τη σύμβαση από την τράπεζα, έχει 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω στην επιδότηση).

Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 240 πολίτες (αφού αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, μετά ο πολίτης αιτείται κρατική επιδότηση του δανείου του. Η ΕΓΔΙΧ εγκρίνει την επιδότηση, μέσα σε 1 μήνα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου). Εκκρεμεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η έγκριση 140 υποθέσεων.