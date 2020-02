Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος στους Ιχθείς, εγκαινιάζοντας τις αναδρομές του για τη φετινή χρονιά.

ΚΡΙΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς θα νιώσεις ότι η καθημερινότητα σου δε θα ρέει τόσο εύκολα, αλλά θα βρίσκεσαι διαρκώς αντιμέτωπος με μικρότερα ή μεγαλύτερα εμπόδια και καθυστερήσεις. Ιδιαίτερα εμφανές θα γίνεται στην επαγγελματική σου ζωή, όπου θα δεις θέματα να επανέρχονται, αλλά και μια δυσκολία να διεκπεραιώσεις τις υποχρεώσεις σου. Προσοχή θα πρέπει να επιδείξεις σε θέματα υγείας, ενώ αν θες να ξεκινήσεις διατροφή ή κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής θα πρέπει να δείξεις διπλάσιο πείσμα για να δεις αποτελέσματα.

ΤΑΥΡΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς είναι πολύ πιθανό να έχεις κάποια πισωγυρίσματα στα ερωτικά σου είτε από επιλογή σου, είτε από την άλλη πλευρά, από τα οποία είναι διόλου απίθανο να προκύψει και κάποια επανασύνδεση. Γενικότερα είναι μια περίοδος που θα επανεξετάσεις τις επιθυμίες σου, ενώ αν είσαι γονιός θα είναι ένα πολύ ευνοϊκό διάστημα για να επαναπροσδιορίσεις κάποια πράγματα στην επικοινωνία σου με τα παιδιά σου. Κατά τ’ άλλα δεν είναι η καταλληλότερη περίοδος για μεγάλα ρίσκα.

ΔΙΔΥΜΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς η προσοχή σου στρέφεται στα επαγγελματικά, όπου φαίνεται να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με θέματα του παρελθόντος ή να αναλαμβάνεις ευθύνες και αρμοδιότητες που είχες αφήσει πίσω. Αγγίζει όμως και το κομμάτι της οικογένειας, όπου δημιουργούνται κάποιες παρεξηγήσεις και κάποιοι καβγάδες, που σε κάποιο βαθμό μπορεί να οφείλονται και στις έντονες επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Αν νοικιάζεις ή αν εκμεταλλεύεσαι κάποιο ακίνητο μπορεί επίσης να προκύψουν κάποια θέματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς το πρόβλημα για όλους, αλλά ειδικά για σένα θα έχει να κάνει με την επικοινωνία. Πριν από αυτό όμως θα επιστήσω την προσοχή στο κομμάτι της οδήγησης και των μετακινήσεων. Σε αυτά θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, υπομονετικός και προγραμματισμένος, παρόλο που τις καθυστερήσεις δεν τις γλιτώνεις. Καλό θα είναι, επίσης, να ελέγχεις τακτικά την κατάσταση του οχήματος σου. Κατά τα άλλα, αποφεύγουμε τα μεγάλα λόγια και τις δεσμεύσεις και προσπαθούμε να ακούμε το συνομιλητή μας. Κι αν δεν καίγεσαι, απέφυγε να κλείσεις εμπορικές συμφωνίες αυτό το διάστημα.

ΛΕΩΝ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς θα σε απασχολήσουν περισσότερο οικονομικά θέματα στα οποία μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση που θα σε εκνευρίσει. Επειδή όμως η καθυστέρηση είναι προτιμότερη από την εξαπάτηση, καλό θα είναι να είσαι προσεκτικός στις δοσοληψίες σου και να αποφύγεις, όσο γίνεται, τις συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα. Στον ερωτικό τομέα, δεν αποκλείεται να δεις κάποιους ανθρώπους να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να ξαναμπούν στη ζωή σου. Θα τους αφήσεις;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς μπορεί να δυσκολευτείς να δεις τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις και να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά. Ενδεχομένως να βιώσεις ένα χάος μες στο κεφάλι σου, αφού θα προκύπτουν ένα σωρό θέματα που θα αποσπούν την προσοχή σου και δε θα σε αφήνουν να ασχοληθείς με τα ζητήματα της καθημερινότητας και όσα ενδεχομένως είχες σχεδιάσει. Πρόσεξε λίγο και το πως εκφράζεσαι, γιατί μπορεί εύκολα να παρερμηνευτούν τα όσα θα πεις.

ΖΥΓΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς είναι πολύ πιθανό να έρθεις αντιμέτωπος με καθυστερήσεις σε πράγματα που πίστευες ότι όδευαν προς την ολοκλήρωση τους. Από την άλλη σηματοδοτεί και μια περίοδο εσωστρέφειας που μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με τους φόβους σου και τις ανησυχίες σου. Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις ότι υπάρχει γύρω σου παρασκήνιο που μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σου σε κάποιους ανθρώπους, όμως δε χρειάζεται να το ρίξεις και στα...βαριά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς αναμένεται να έρθεις αντιμέτωπος με εμπόδια και παρεξηγήσεις είτε στα ερωτικά σου, είτε όμως και στο φιλικό σου κύκλο. Ωστόσο δε χρειάζεται να μεγεθύνεις τα πράγματα, αρκεί να δεις τα γεγονότα σαν ευκαιρίες να ακούσεις τις θέσεις και της άλλης πλευράς και να βρεις τα σημεία που συναντιέστε. Από την άλλη να είσαι προετοιμασμένος για κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν στην πραγματοποίηση κάποιων στόχων που έχεις θέσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς θα πρέπει να είσαι προσεκτικός σχετικά με ζητήματα που θα μπορούσαν αφενός να δημιουργήσουν εντάσεις στο σπίτι κι αφετέρου να επηρεάσουν την απόδοση σου στα επαγγελματικά. Μη βιάζεσαι να αντιδράς σε ό,τι ακούς, γιατί μπορεί να λειτουργήσεις σπασμωδικά και επιπόλαια σε μια φάση που οι παρανοήσεις είναι πολύ πιθανές. Επίσης, να είσαι έτοιμος για καθυστερήσεις σε κάποια επαγγελματικά θέματα, ενώ καλύτερα να εστιάσεις σε πράγματα που έχεις ήδη δρομολογήσει, αντί να επιχειρήσεις νέα ξεκινήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς θα έχεις την ευκαιρία να ξανασκεφτείς και να φιλοσοφήσεις διαφορετικά κάποια πράγματα που συνέβησαν στη ζωή σου το προηγούμενο διάστημα, τα οποία σου προκάλεσαν πίεση και μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Θα μπορέσεις να δεις πιο ανάλαφρα μια ερωτική σχέση, ενώ φίλοι σου και άνθρωποι από το συγγενικό σου περιβάλλον επανέρχονται στη ζωή σου και την κάνουν πιο ευχάριστη. Οι παρεξηγήσεις στις επαφές σου δε θα λείψουν, γι’ αυτό καλό θα είναι να προσέξεις τι λες, ακόμα κι αν θες να κάνεις χιούμορ, για να μη σου πω ειδικά τότε...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς θα επανεξετάσεις τους όρους κάτω από τους οποίους συνεργάζεσαι, ενώ οικονομικά ζητήματα είναι αυτά που θα σε απασχολήσουν περισσότερο. Μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο χρέη του παρελθόντος τα οποία θα πρέπει να τακτοποιήσεις ή ακόμα και να διεκδικήσεις εσύ χρωστούμενα που σου οφείλονται. Από την άλλη είναι πολύ πιθανό να θελήσεις να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου για να καταλάβεις κάποιες από τις υποσυνείδητες πλευρές σου που σου δυσκολεύουν τη ζωή.

ΙΧΘΥΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στο ζώδιο σου θα χρειαστεί να δείξεις ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση αφενός όσον αφορά κάποιες αποφάσεις σου που “καίγεσαι” να τις ανακοινώσεις και οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα έχουν αντίκτυπο σε κάποιες σημαντικές σχέσεις της ζωής σου ή κάποιες συνεργασίες σου. Είναι πολύ πιθανό να βρεθείς αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις ή ακόμα κι εσύ ο ίδιος να παρανοήσεις κάποια πράγματα, γι’ αυτό μην τραβήξεις τα πράγματα στα άκρα. Από την άλλη θα σου δοθεί η ευκαιρία να επανεξετάσεις και να λύσεις θέματα που είχαν προκύψει στις σχέσεις σου το προηγούμενο διάστημα.

