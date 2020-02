Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο πλανήτης απειλείται με έλλειψη αντιβιοτικών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται οι θάνατοι και τα νέα κρούσματα. "Καμπανάκι" από τον επικεφαλής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα για τα αντιβιοτικά.

Ο απολογισμός των νεκρών από το ξέσπασμα επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε σε 1.868 ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, αυξημένος κατά 98 από την Κυριακή, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας σήμερα Τρίτη.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της επιδημίας, όπου αναφέρθηκαν 93 νεκροί, οι 72 εκ των οποίων στη μεγαλούπολη Ουχάν, όπου εμφανίστηκε ο COVID-19 τον Δεκέμβριο.

Σε όλη την επικράτεια, εντοπίστηκαν 1.886 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, αριθμός που αυξάνει το σύνολο των κρουσμάτων στην Κίνα μέχρι στιγμής σε 72.436. Εκτός της Χουμπέι, οι κινεζικές αρχές κατέγραψαν τρεις θανάτους στην επαρχία Χενάν και από έναν θάνατο στις επαρχίες Χεμπέι και Χουνάν. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων πνευμονίας εκτός της Χουμπέι μειώθηκε για 14η συνεχόμενη ημέρα σε 79, ενώ την 3η Φεβρουαρίου για παράδειγμα είχαν καταγραφεί 890.

Ο διευθυντής του κυριότερου νοσοκομείου της μεγαλούπολης Ουχάν, της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, το επίκεντρο της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, υπέκυψε σήμερα, μετέδωσε σήμερα η κινεζική κρατική τηλεόραση. Ο Λιου Τζιμίνγκ, ο διευθυντής του νοσοκομείου Γουτσάνγκ της Ουχάν, ο οποίος είχε μολυνθεί από τον ιό, υπέκυψε στις 10:30, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πλανήτης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με έλλειψη αντιβιοτικών αν τα προβλήματα που έχουν ενσκήψει στον εφοδιασμό της φαρμακευτικής βιομηχανίας εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός στην Κίνα δεν επιλυθούν σύντομα, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα. Ο Γεργκ Βούτκε τόνισε κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στο Πεκίνο ότι ο συγχρονισμός των προμηθειών στην Κίνα εμποδίζεται από το ξέσπασμα, το οποίο έχει επίσης προκαλέσει επίσης μεγάλες δυσχέρειες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Βούτκε υπογράμμισε ότι πολλές εταιρείες βλέπουν να εξαντλούνται τα αποθέματα υλικών συσκευασίας που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις που συνδέονται με αβεβαιότητες ως προς το ελεγκτικό πλαίσιο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν έκρινε σήμερα ότι η κυβέρνηση της ασιατικής χώρας επείγει να ριχτεί στην προσπάθεια για να τονωθεί η οικονομία της χώρας, η οποία υφίσταται καταπόνηση εξαιτίας των συνεπειών της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός που εμφανίστηκε στην Κίνα τον Δεκέμβριο. Η κυβέρνηση, τόνισε ο Μουν, έχει πιο επείγοντα πράγματα να κάνει από «το να λογοφέρνει για το εάν κάτι έχει προηγούμενο ή όχι», πιο συγκεκριμένα «να λάβει όλα τα πιθανά μέτρα που μπορούμε να σκεφτούμε» για να συνέλθει η οικονομία. Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου, στα μέλη του οποίου επισήμανε πως η νοτιοκορεάτικη οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και θα χρειαστεί τόνωση, ιδίως προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση. Το 2015, η Σεούλ κατήρτισε συμπληρωματικό προϋπολογισμό προκειμένου η οικονομία της Νότιας Κορέας να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της επιδημίας του κοροναϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της.

Ακολουθεί κατάλογος των χωρών και των περιοχών που έχουν ανακοινώσει τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κοροναϊού που άρχισε να εξαπλώνεται από την κινεζική πόλη Ουχάν, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1.900 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε εκτός ηπειρωτικής Κίνας.

Πέραν της ηπειρωτικής Κίνας, όπου έχουν μολυνθεί σχεδόν 72.500 πολίτες, έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν 900 κρούσματα μόλυνσης από τον COVID-19 σε περίπου τριάντα χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της αφρικανικής ηπείρου. Ένας πρώτος θάνατος εκτός της Ασίας και του Ειρηνικού καταγράφηκε την Παρασκευή 14η Φεβρουαρίου στην Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία.

Κίνα

Ο αριθμός των νεκρών της επιδημίας αυξήθηκε σε 1.886 ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική επιτροπή υγείας της Κίνας, ενώ σχεδόν 72.500 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα (πλην Χονγκ Κονγκ και Μακάο). Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι καταγράφονται στην επαρχία Χουμπέι, εστία της επιδημίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

Ο αριθμός αυτός έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ κατά πολύ εκείνον των θυμάτων του κοροναϊού που προκαλούσε το Σύνδρομο Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (ΣΟΑΣ), που είχε ανέλθει σε 774 παγκοσμίως την περίοδο 2002-2003, ανάμεσά τους 349 στην ηπειρωτική Κίνα και 299 στο Χονγκ Κονγκ. Ένας άνθρωπος πέθανε στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ, όπου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 58 κρούσματα. Δέκα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο.

Ανατολική Ασία

Νότια Κορέα: 30 κρούσματα.

Ιαπωνία: 65 κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο. Συν τουλάχιστον 454 πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που παραμένει αγκυροβολημένο και σε καραντίνα στα ανοικτά του λιμένα της Γιοκοχάμας. Ένας αξιωματικός καραντίνας έχει επίσης μολυνθεί. Πολλοί Αμερικανοί απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και επιβιβάστηκαν σε πτήση προς τη χώρα τους, όπου θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Ταϊβάν: 20 κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο.

Νοτιοανατολική Ασία

Καμπότζη: Ένα κρούσμα.

Μαλαισία: 22 κρούσματα.

Φιλιππίνες: Τρία κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο στη Μανίλα. Επρόκειτο για Κινέζο ο οποίος καταγόταν από την Ουχάν. Επρόκειτο για τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του COVID-19 εκτός Κίνας.

Σιγκαπούρη: 77 κρούσματα.

Ταϊλάνδη: 35 κρούσματα.

Βιετνάμ: 16 κρούσματα.

Νότια Ασία

Ινδία: Τρία κρούσματα.

Νεπάλ: Ένα κρούσμα.

Σρι Λάνκα: Ένα κρούσμα.

Αυστραλία

15 κρούσματα.

Αμερική

Καναδάς: Οκτώ κρούσματα.

ΗΠΑ: 29 κρούσματα. Ένας αμερικανός πολίτης υπέκυψε στην Ουχάν.

Ευρώπη

Γερμανία: 16 κρούσματα.

Γαλλία: 12 κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο. Επρόκειτο για τον πρώτο νεκρό λόγω του COVID-19 εκτός Ασίας.

Ιταλία: Τρία κρούσματα.

Ισπανία: Δύο κρούσματα. Οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο.

Βέλγιο: Ένα κρούσμα.

Φινλανδία: Ένα κρούσμα.

Σουηδία: Ένα κρούσμα.

Κράτη εκτός ΕΕ

Ηνωμένο Βασίλειο: 9 κρούσματα.

Ρωσία: 2 κρούσματα. Οι ασθενείς έχουν βγει από το νοσοκομείο.

Μέση Ανατολή

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Εννέα κρούσματα.

Αφρική

Αίγυπτος: Το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη 14η Φεβρουαρίου ότι επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα του COVID-19, το πρώτο στην Αφρική.