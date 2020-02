Κοινωνία

Ιατροδικαστής στον ΑΝΤ1 για νεκρό βρέφος: πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια κακοποίηση σε τόσο μικρή ηλικία (βίντεο)

Συγκλονίζει ο ιατροδικαστής Σ. Μπουζιάνης για τα ευρήματα της εξέτασης στο 11 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο από τον πατέρα του.

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο κ. Μπουζιάνης είπε χαρακτηριστικά ότι πρώτη φορά είδε τέτοια κακοποίηση σε τόσο μικρή ηλικία.

Έκανε και πάλι λόγο για «παρά φύσιν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης», ενώ βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου του άτυχου βρέφους.

Όσον αφορά στα αδέλφια του άτυχου βρέφους, 11 μηνών, οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν σημάδια κακοποίησης, ωστόσο τα δύο παιδιά του ζευγαριού και ένα ακόμα, που διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα, παραμένουν υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο.