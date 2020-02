Κόσμος

Νεκροί από έκρηξη σε εν κινήσει φορτηγό

Φονική έκρηξη σε φορτηγό δημόσιας χρήσης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα αυτοκίνητα.

Έκρηξη σε όχημα μεταφορών δημόσιας χρήσης που βρισκόταν σε κίνηση στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στη νοτιοδυτική Κολομβία, το βράδυ της Δευτέρας στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 11, ανακοίνωσαν οι αρχές, που πάντως απέκλεισαν την υπόθεση της επίθεσης.

Το φορτηγάκι εξερράγη στη Ρόσας, στην περιφέρεια Κάουκα, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα αυτοκίνητα, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του στρατού της Κολομβίας, ο στρατηγός Χόρχε Όγιος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αρχικά ο Συνήγορος του Λαού, ανεξάρτητη αρχή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδίκασε μέσω Twitter μια υποτιθέμενη «επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες» κάνοντας λόγο για μια «σκληρή» ενέργεια που έπληξε πολίτες «στα τυφλά», όπως και η αντιπροσωπεία του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όμως, σχεδόν αμέσως, η εκδοχή αυτή διαψεύστηκε από τον κολομβιανό στρατό.

«Δεν πρόκειται για επίθεση, ένα ημιφορτηγό δημόσιας χρήσης που πήγαινε από το Πάστο προς το Κάλι εξερράγη εν μέση οδώ», είπε ο στρατηγός Όγιος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην πόλη Ποπαγιάν (νοτιοδυτικά).

Σύμφωνα με τον στρατηγό, ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε άλλα αυτοκίνητα, μπροστά και πίσω από το φορτηγάκι.