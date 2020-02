Κοινωνία

Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας

Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Δεν ισχύει σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν σήμερα οι πολίτες, αφού, λόγω της απεργίας των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Αττική οδό, στις λεωφόρους Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τη Μεσογείων, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, Αλεξάνδρας, Βασ.Σοφίας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν ισχύουν σήμερα τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος). Παράλληλα, επιτρέπεται η χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες) και από κάθε άλλο όχημα. Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, θα πραγματοποιηθούν, από τις 10:00, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.