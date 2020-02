Life

Η νεαρή προσφυγοπούλα που κατέκτησε τις πασαρέλες (εικόνες)

Η Adut Akech ξεκίνησε από το Νότιο Σουδάν, βρέθηκε σε στρατόπεδο προσφύγων και κατέκτησε τον κόσμο της μόδας…

Το top model Adut Akech που έφυγε από το Νότιο Σουδάν, πέρασε από στρατόπεδο προσφύγων στην Κένυα, εγκαταστάθηκε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και κατέκτησε τον κόσμο της μόδας, φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου 2020 του περιοδικού WSJ από τον Σουηδό φωτογράφο, Μίκαελ Γιάνσον.

"Λίγα χρόνια πριν ήταν μαθήτρια στην Αδελαΐδα, στην Αυστραλία και δοκίμαζε μόνη της τις δυνατότητές της στην πασαρέλα. Τον Σεπτέμβριο του 2016 το ίδιο κορίτσι με χρυσό φόρεμα βάδισε στην επίδειξη μόδας του Saint Laurent στο Παρίσι" αναφέρεται σε ανάρτηση του περιοδικού στο Instagram.

"Η Adut όχι μόνο είναι πραγματικά αφοσιωμένη σε όλα όσα κάνει, αλλά έχει επίσης επίγνωση του ιδιαίτερου ρόλου της στον κόσμο της μόδας και πως το παράδειγμά της μπορεί να επηρεάσει θετικά άλλα νεαρά κορίτσι. Είναι μοντέλο και με τις δύο έννοιες της λέξης" έχει δηλώσει ο Πιερπάολο Πιτσόλι, επικεφαλής σχεδιαστής του Valentino.

Η Akech έχει αφιερώσει την επιτυχία της, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Μοντέλο της Χρονιάς, το 2019 από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας στην ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα των προσφύγων. "Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα για να ντρεπόμαστε. Θέλω να πληροφορήσω τους ανθρώπους ότι οι πρόσφυγες είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να αλλάξω τις περασμένες γενιές, αλλά μπορώ να κάνω κάτι τώρα" τονίζει η Adut Akech. "Είμαι πρόσφυγας του Νότιου Σουδάν. Θέλω να μπορώ να το λέω με υπερηφάνεια", πρόσθεσε.