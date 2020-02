Κοινωνία

Σάλος με την αιφνιδιαστική απεργία σε προαστιακό και τρένα (βίντεο)

Κόντρα μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης για την αιφνιδιαστική απεργία των εργαζομένων και τη σχετική ενημέρωση πολιτών.

Σάλος έχει προκληθεί από την αιφνιδιαστική απεργία των εργαζομένων σε Προαστιακό και τρένα, η οποία έγινε γνωστή στις 6:00 σήμερα το πρωί και ενώ υπήρχε ενημέρωση ότι τα δύο αυτά μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά εν μέσω απεργίας στα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι εργαζόμενοι πάντως, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει από την Παρασκευή για την πρόθεσή τους να απεργήσουν.

Αντιθέτως, το Δ.Σ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποστηρίζει ότι η διεύθυνση του ΟΣΕ θα έπρεπε να είχε εκδόσει σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί το κοινό.

Όσον αφορά στα όσα ακούστηκαν για "αιφνιδιαστική κατάληψη" στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ρέντη από προσωπικό του ΟΣΕ, οι εργαζόμενοι απαντούν ότι δεν πρόκειται για κατάληψη αλλά για περιφρούρηση της απεργίας.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία στον ΑΝΤ1, από επιβάτη του Προαστιακού, «Ξεκινήσαμε με το δρομολόγιο των 05:14 από Κόρινθο για Αθήνα κανονικά και ξαφνικά μας ενημέρωσαν καθ΄ οδόν ότι στον σταθμό Άνω Λιόσια, θα μας ανέμενε δρομολόγιο για Κιάτο προκειμένου να επιστρέψουμε στην Κόρινθο και στους αντίστοιχους ενδιάμεσους προορισμούς, από όπου είχε ξεκινήσει το πρωί ο καθένας από εμάς για την εργασία του, το αεροδρόμιο κλπ. Δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωσή μας περί συμμετοχής του προαστιακού στην απεργία! Μάλιστα στο ταμείο της Κορίνθου εξεδόθησαν και εισιτήρια μετ' επιστροφής».

Οργή Καραμανλή: θα λογοδοτήσουν όσοι έκλεισαν το αμαξοστάσιο με το "έτσι θέλω"

«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την αιφνιδιαστική απεργία στα τρένα και τον Προαστιακό.

Είπε ότι ενώ από χθες στις 19.00 πάρθηκε απόφαση συμμετοχής στην απεργία, δεν ειδοποιήθηκε το επιβατικό κοινό αλλά ούτε και η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ, «κάτι το οποίο δείχνει τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους και της ελληνικής νοοτροπίας συγκεκριμένων συνδικαλιστών».

«Μια χούφτα εργαζομένων πήγε με το ”έτσι θέλω”, με τσαμπουκά, με νοοτροπίες που θυμίζουν άλλες εποχές και κλείδωσε το αμαξοστάσιο στο Ρεντή», «μια οργανωμένη μειοψηφία έκανε παρακώλυση συγκοινωνίας, κατάληψη εργασιακού χώρου και δεν άφησε τους συναδέλφους τους να πάνε για να λειτουργήσει ο προαστιακός. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Κάλεσε τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν και να ανοίξει το αμαξοστάσιο στο Ρέντη «αλλιώς οι συνέπειες θα είναι βαριές».

Σύμφωνα με τον υπουργό, μετά από εντολή του πρωθυπουργού, μίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και θα κληθούν σε απολογία οι υπεύθυνοι για την κατάληψη στο αμαξοστάσιο Ρέντη. Σε ερώτηση εάν θα ελεγχθούν μόνο πειθαρχικά, ο υπουργός Μεταφορών απάντησε ότι η εκτελεστική εξουσία κινείται πειθαρχικά και η δικαστική με τις διαδικασίες που προβλέπει η δικαιοσύνη.

«Θέλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι δεν μπορεί μια συγκεκριμένη μειοψηφία ανθρώπων να κρατά σε ομηρία και συναδέλφους τους που θέλουν να εργαστούν αλλά το κυριότερο, τους ανθρώπους αυτούς που περίμεναν σήμερα να επιβιβαστούν τον προαστιακό», τόνισε χαρακτηριστικά.