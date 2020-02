Υγεία - Περιβάλλον

Κτηνωδία: Δηλητηρίασαν δεκάδες ζώα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρωτοφανές περιστατικό βάναυσης κακοποίησης αδέσποτων ζώων. Επικήρυξαν τους δράστες.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βάναυσης κακοποίησης αδέσποτων ζώων σημειώθηκε στα Τρίκαλα πριν από δύο ημέρες. Το πρωί της Κυριακής (16-02-2020) βρέθηκαν δεκάδες νεκρές γάτες από φόλες πάνω στον δρόμο αλλά και στα πεζοδρόμια γειτονιάς, απομακρυσμένης από το κέντρο της πόλης.

Το μέγεθος της κτηνωδίας μάλιστα, οδήγησε έναν Τρικαλινό στο να επικηρύξει τους δράστες, προσφέροντας το ποσό των 500 ευρώ, σε όποιον δώσει σχετική πληροφορία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κυρία Ιωάννα, διαχειρίστρια της σελίδας«Αδέσποτα Σκυλάκια Τρικάλων» και μία από τους τέσσερις συνολικά εθελοντές που ασχολούνται με τα αδέσποτα της περιοχής, το περιστατικό πιθανότατα συνέβη ξημερώματα Κυριακής, καθώς το Σάββατο το βράδυ είχε δει τις γάτες να κυκλοφορούν στη γειτονιά.

«Την Κυριακή το πρωί, με το που βγήκα από το σπίτι, αντίκρισα αυτό το αποκρουστικό θέαμα. Μιλάμε για πάνω από 20 νεκρές γάτες, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Αμέσως, καλέσαμε την αστυνομία η οποία κατέγραψε το γεγονός και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε κατάθεση και μήνυση κατά αγνώστων. Κατόπιν, κάποιες γάτες μεταφέρθηκαν στην κτηνιατρική υπηρεσία ώστε οι γιατροί να συλλέξουν δείγματα τα οποία θα στείλουν στην Αθήνα για να διαπιστωθεί τι ήταν το δηλητήριο», αναφέρει, εμφανώς σοκαρισμένη η κυρία Ιωάννα.

Δεν είναι όμως το πρώτο περιστατικό με φόλες στα Τρίκαλα. Όπως τονίζει η κ. Ιωάννα «είναι γενικό το κακό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δε συμπαθούν τα ζώα, τους οποίους υποψιαζόμαστε, άλλα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γιατί δεν έχουμε αποδείξεις».

Πηγή: grtimes.gr