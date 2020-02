Πολιτική

Στην Κυπριακή ΑΟΖ παραμένει το Γιαβούζ

Στο τεμάχιο 8 παραμένει το Γιαβούζ και στο σημείο όπου βρισκόταν τις τελευταίες βδομάδες, παρά τα δεδομένα που εκπέμπει, σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία δύο 24ωρα μετακινήθηκε σε λιμάνι της Τουρκίας. Εντούτοις παραμένει στις Κυπριακές Θάλασσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει επιλέξει να μεταδίδει ψευδή δεδομένα για τις κινήσεις του τουρκικού βυθοτρύπανου και για πολιτικούς λόγους.

Το Γιαβούζ παραμένει υπό την «προστασία» τουρκικής φρεγάτας, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, ενώ κανονικά συνεχίζεται ο ανεφοδιασμός του διά θαλάσσης και από αέρος.

Πιο κάτω ο χάρτης του marinetraffic που δείχνει το Γιαβούζ να βρίσκεται δήθεν σε λιμάνι στην Κωνσταντινούπολη: