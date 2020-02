Παράξενα

Ταξιδιωτική εταιρεία “μετακόμισε” το Ναυάγιο της Ζακύνθου στην Τουρκία

Γερμανική εταιρεία διαφημίζει εκδρομή στην Τουρκία με φωτογραφία από την διάσημη παραλία «Ναυάγιο» της Ζακύνθου!

Έκπληξη αλλά και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου έχει προκαλέσει η κίνηση γνωστής γερμανικής εταιρείας να διαφημίσει εκδρομή στην Τουρκία, με φωτογραφία από την διάσημη παραλία «Ναυάγιο» του νησιού του Ιονίου.

Το λάθος αποκάλυψε η αγγλόφωνη ιστοσελίδα Zakynthosinformer.com, η οποία γράφει: «Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις το νησί μας να διαφημίζεται, ιδιαίτερα καθώς προχωράμε σε μια ακόμη συναρπαστική θερινή περίοδο. Φανταστείτε όμως την έκπληξή μας όταν υπέπεσε στην αντίληψή μας μία φωτογραφία που μοιάζει να είναι από το γερμανικό ταξιδιωτικό περιοδικό της Aldi, διαφημίζοντας μια εκδρομή με τίτλο Turkei Brau Reise («Γαλάζιο ταξίδι στην Τουρκία») με φωτογραφία από την παραλία «Ναυάγιο» της Ζακύνθου!».

Μόλις επιβεβαιώσαμε ότι η φωτογραφία ανήκει όντως στο περιοδικό της Aldi, επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μέσω twitter, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση σχετικά με το λάθος, αναφέρει η ιστοσελίδα.

Πηγή: ΑΝΤ1 Κύπρου