Life

Τα “μαζεύει” ο Γιάννης Ζουγανέλης για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την έμμεση συγγνώμη του θέλησε να ζητήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης σε ό,τι αφορά το ξέσπασμά του εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για όσα είπε για την κόρη του.