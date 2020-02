Κοινωνία

Οι συντάκτες του ant1news.gr συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση Συντακτών αποφάσισε την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι συντάκτες του Αnt1news.gr συμμετέχουν στην στάση εργασίας που κήρυξε για σήμερα η ΕΣΗΕΑ, από τις 12:00 έως τις 15:00.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα για την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισαν την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και από ώρα 12.00-15.00 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, περιοδικές εκδόσεις, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά και ιστοσελίδες), ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοτικά ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους που απεργούν την ίδια μέρα.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για ψήφιση και που υπηρετεί ξεκάθαρα το πνεύμα όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την τελευταία δεκαετία.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ενάντια σε όλες τις αντεργατικές αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις και σε όλες τις παρεμβάσεις που υπονομεύουν διαλυτικά τη ζωή, την ασφάλιση και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων αλλά και όλο το μόχθο του εργασιακού τους βίου.

ΖΗΤΑΜΕ:

Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών

Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, με ίσα δικαιώματα

Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις

Δωρεάν δημόσια υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους

Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου ν. 4387/2016 και όλων των αντιασφαλιστικών

μνημονιακών νόμων

Επαναφορά της 13 ης και 14 ης σύνταξης

και 14 σύνταξης Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων

Δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση χωρίς καμία ιδιωτικοποίησή της

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ καλούν όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν

την 3ωρη στάση εργασίας της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ