Τσαβούσογλου: η μειονότητα της Δ. Θράκης είναι τουρκική και τουρκική θα παραμείνει

Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Τι "απαντά" στον Προκόπη Παυλόπουλο.

Συνεχίζει την πολιτική των προκλήσεων ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αυτή τη φορά μέσω Twitter!

Σε ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό, τόνισε ότι η μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική και τουρκική θα παραμείνει.

Κάνοντας αναφορά στον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τις δηλώσεις του περί "μουσουλμανικής μειονότητας" έγραψε ότι "ο Πρόεδρος μιας χώρας που λέγεται ότι είναι το λίκνο της Δημοκρατίας αποκάλεσε ξανά τη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα ως ελληνική μουσουλμανική μειονότητα".

"Παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ό,τι κι αν λέτε η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική εδώ και αιώνες και τουρκική θα παραμείνει", αναφέρει.