Κόσμος

Εκατοντάδες συλλήψεις οπαδών του Γκιουλέν στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ερευνητές αναζητούν 695 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αστυνομικοί και υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης...

Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν σήμερα εντάλματα σύλληψης σε βάρος σχεδόν 700 προσώπων ως ύποπτων για σχέσεις με το κίνημα του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν που κατηγορείται από την Άγκυρα ότι εξύφανε μια απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι ερευνητές αναζητούν 695 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αστυνομικοί και υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης. Τουλάχιστον 159 εξ αυτών συνελήφθησαν σήμερα το πρωί. Αυτά τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο πολλών ερευνών σε όλη την Τουρκία.

Στην Άγκυρα, η εισαγγελία ζήτησε τη σύλληψη 467 προσώπων ως ύποπτων ότι οργάνωσαν απάτες στη διάρκεια διαγωνισμού της αστυνομίας το 2009 για να ευνοήσουν την ανάδειξη συμπαθούντων του Γκιουλέν σε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με το Ανατολή.

Οι τελευταίες επιχειρήσεις φανερώνουν μια κλιμάκωση των αστυνομικών επιχειρήσεων σε βάρος των οπαδών του Γκιουλέν. Όλα τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σήμερα τα εντάλματα σύλληψης θεωρούνται ύποπτα ότι είναι οπαδοί του κινήματος του εν λόγω ιεροκήρυκα, ο οποίος κατηγορείται από την Άγκυρα ότι ήταν ο εγκέφαλος της απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.

Εγκατεστημένος στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ εδώ και περίπου 20 χρόνια, ο Γκιουλέν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την απόπειρα πραξικοπήματος.