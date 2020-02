Αθλητικά

Champions League: Αυτή είναι η μπάλα του τελικού (εικόνες)

Αποκαλυπτήρια για την μπάλα του φετινού τελικού του Champions League, που θα γίνει στην Πόλη.

Η Αdidas αποκάλυψε την νέα επίσημη μπάλα του τελικού του UEFA Champions League για το 2020, που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Μαΐου. Mία μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί για τους υπόλοιπους αγώνες της UEFA Champions League αυτήν τη σεζόν, ξεκινώντας απόψε από την φάση των «16».

Με έμπνευση από την πόλη υποδοχής, όπου η Δύση συναντά την Ανατολή, ο σύνθετος σχεδιασμός παρουσιάζει μια καλλιτεχνική ερμηνεία ενός χάρτη της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος συνδέει μοναδικά την ευρωπαϊκή και την ασιατική ήπειρο.



«Υπογραμμίζοντας την βαθιά καλλιτεχνική κουλτούρα της Κωνσταντινούπολης, τα άσπρα αστέρια βρίσκονται σε έναν -ζωγραφισμένο με το χέρι- χάρτη της πόλης. Ο Βόσπορος, μια φυσική υδάτινη οδός που διασχίζει την πόλη, βρίσκεται στο κέντρο της μπάλας. Το εντυπωσιακό φάσμα των μοβ χρωμάτων εμπνέεται από τον ήλιο που ταξιδεύει από τα ανατολικά προς τα δυτικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γερμανική εταιρεία.

Η μπάλα είναι εξοπλισμένη με την τελευταία τεχνολογία Αdidas για να εξασφαλίσει ότι οι καλύτεροι παίκτες στην Ευρώπη μπορούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.