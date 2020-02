Κοινωνία

Του άρπαξαν τις οικονομίες και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Εφιαλτικές στιγμές για 70χρονο μέσα στο σπίτι του.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος στον Πειραιά, όταν ήρθε αντιμέτωπος με ληστές.

Οι δύο αδίστακτοι κακοποιοί εισέβαλαν στο σπίτι του από ανασφάλιστη πόρτα, τον χτύπησαν, τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα.

Αφού άρπαξαν όλες του τις οικονομίες έγιναν καπνός.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για τις πρώτες βοήθειες.