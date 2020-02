Κοινωνία

Αστυνομικοί βρήκαν σε κρύπτη 5 κιλά ηρωίνης (βίντεο)

Καρέ - καρέ η έρευνα και ο εντοπισμός των ναρκωτικών, από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., σε μια παράγκα.

Συνελήφθησαν στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, δύο Έλληνες, 22χρονος άνδρας και 28χρονη γυναίκα, για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 29χρονος συνεργός τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση εγκληματικών κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Αττική και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ομάδας ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω στο Ζεφύρι, και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνα σε παράγκα στο Ζεφύρι, βρέθηκαν εντός μεταλλικού δοχείου σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη και κατασχέθηκαν:

4.911,2 γραμμάρια ηρωίνης

732,5 γραμμάρια κοκαΐνης

Επίσης κατασχέθηκαν

το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ

ζυγαριά ακριβείας

συσκευή κινητού τηλεφώνου