Οι μάχες στα αστέρια και το ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια Πάμε Στοίχημα στο Champions League και το Europa League.

Επιστροφή στη δράση, με τα νοκ άουτ παιχνίδια, για τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις, το Champions League και το Europa League. Δύο μεγάλους αγώνες έχει το αποψινό πρόγραμμα. Στις 22:00 η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Λίβερπουλ και η Ντόρτμουντ φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αύριο, την ίδια ώρα, θα αναμετρηθούν η Αταλάντα με τη Βαλένθια και η Τότεναμ με τη Λειψία. Οι μάχες στα αστέρια θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα με τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια της φάσης των «16».

Την Πέμπτη παίρνει τη σκυτάλη το Europa League με τους αγώνες της φάσης των «32». Ξεχωρίζει το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ, στις 22:00, στο Καραϊσκάκη.

Το Πάμε Στοίχημα συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια με πολλές στοιχηματικές επιλογές για το Champions League και το Europa League.

Ποντάρισμα στην πρόκριση, τους σκόρερ, τα κόρνερ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, στους αγώνες του Champions League και στο παιχνίδι του Europa League Ολυμπιακός-Άρσεναλ, μεταξύ άλλων, στην ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα μονά/ζυγά γκολ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τη νίκη με μηδέν παθητικό, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τα συνολικά κόρνερ.

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στους αγώνες του Champions League και του Europa League με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.