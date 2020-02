Υγεία - Περιβάλλον

Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για τους εγκαυματίες στο Μάτι

Τι αναφέρεται για την χορήγηση των σκευασμάτων που απαιτούνται για την αποθεραπεία τους.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση των αναγκαίων ειδών για τους εγκαυματίες στο Μάτι κάνει γνωστές ο ΕΟΠΠΥ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρεται:

«Με αφορμή καταγγελία πολίτη σε ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, ότι οι εγκαυματίες από την τραγωδία στο Μάτι δε λαμβάνουν από το Κράτος τα σκευάσματα που χρειάζονται, ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει προς αποκατάσταση της αλήθειας τα εξής: Όπως έχει ανακοινώσει από τον περασμένο Ιούλιο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, οι εγκαυματίες στο Μάτι δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν όλα ανεξαιρέτως τα αναγκαία είδη για τη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας τους (φάρμακα, επιθέματα σιλικόνης, αλοιφές κ.α.).

Ο ΕΟΠΥΥ μάλιστα, έχει εγκρίνει τη δαπάνη για όλα τα είδη, ακόμα και αυτά τα οποία δεν ανήκουν στα αποζημιούμενα από τον Οργανισμό. Το μόνο που απαιτείται είναι μια αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση που ανήκουν ή στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, συνοδευόμενη από τις γνωματεύσεις των γιατρών τους που πιστοποιούν την ανάγκη του ιατροφαρμακευτικού υλικού καθώς και ότι έχουν νοσηλευθεί για εγκαύματα. Επιπλέον, με εγκύκλιο του Οργανισμού, οι δαπάνες των εγκαυματιών εκκαθαρίζονται άμεσα και τα αιτήματά τους διεκπεραιώνονται με απόλυτη προτεραιότητα».