Είχαν συλληφθεί 50 φορές – Πιάστηκαν ξανά για δεκάδες διαρρήξεις

Με ποιoν τρόπο δρούσε η σπείρα και ποια είδη “προτιμούσαν” να αρπάζουν τα μέλη της. Πώς πιάστηκαν από μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δυο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, μελών εγκληματικής ομάδας, που διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις σε καταστήματα αλυσίδας σουπερμάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ερευνάται η συμμέτοχη στην σπείρα ακόμη ενός Έλληνα.

Εξιχνιάστηκαν, μέχρι τώρα, 25 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε σουπερμάρκετ σε Πειραιά, Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Νίκαια, Παγκράτι, Ταύρο, Αμπελόκηπους, Πετρούπολη, Πέραμα, Χαϊδάρι, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Νέο Φάληρο και Ίλιον.

Δυο μέλη της ομάδας συνελήφθησαν προ ημερών στον Πειραιά, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν έσπασαν τζαμαρία σουπερμάρκετ και αφαίρεσαν διάφορα είδη, κυρίως φιάλες ποτών, συνολικής αξίας 1.464 ευρώ. Οι προαναφερόμενοι έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί κατά το παρελθόν περίπου 50 φορές για σωρεία υποθέσεων, η πλειοψηφία των οποίων αφορούν εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Από την έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής ομάδας ξεκινά τον Νοέμβριο του 2019. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προσέγγιζαν σουπερμάρκετ, κατά τις βραδινές, μεταμεσονύκτιες ή πρώτες πρωινές ώρες και εισερχόταν στο εσωτερικό τους παραβιάζοντας ή σπάζοντας την τζαμαρία της εισόδου.

Ακολούθως αφαιρούσαν κυρίως φιάλες αλκοολούχων ποτών, τις οποίες μετέφεραν με υφασμάτινες τσάντες, αθλητικούς σάκους, νάιλον σακούλες απορριμμάτων, ακόμα και σε σάκους μεταφοράς οικοδομικών υλικών. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.