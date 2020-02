Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το “6ο Lycabettus Run”

Σε ποιους δρόμους και πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία, που θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση.

Λόγω διεξαγωγής του ’’6ου Lycabettus Run’’, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Κυριακή 23.02.2020 και κατά τις ώρες από ώρα 09.00΄ έως το πέρας του αγώνα στις κατωτέρω οδούς του Δήμου Αθηναίων:

Κόνιαρη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη και Νικοτσάρα και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη και Νικοτσάρα και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Παλιγγενεσίας, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Δασκαλογιάννη, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σαρανταπήχου, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ξανθίπου, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ευέλπιδος Ρογκάκου, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κλεομένους, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μ. Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αν. Πολέμου και Λάχητος και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.