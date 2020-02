Πολιτική

Προανακριτική: Ο Παπαγγελόπουλος ζήτησε εξαίρεση του Πλεύρη

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής, πριν από την εξέταση του πρώτου προστατευόμενου μάρτυρα.

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα Παπαγγελόπουλου για “πάγωμα” των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής για 24 ώρες προκειμένου να συζητηθεί η εξαίρεση του Θανάση Πλεύρη από τις εργασίες της.

Όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης του Θανάση Πλεύρη. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, ο Σπύρος Λάππας ζήτησε να διακοπεί η λειτουργία της Επιτροπής για δύο ημέρες ώστε να συζητηθεί το αίτημα Παπαγγελόπουλου. “Δεν θα τα κάνουμε όλα κουρέλια”, φέρεται να είπε και αποχώρησε από τη διαδικασία.

Το αίτημα Παπαγγελόπουλου, σύμφωνα με τον συνήγορο του Δημήτρη Τσοβόλα είναι πως ο Θανάσης Πλεύρης πρέπει να εξαιρεθεί καθώς ήταν δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην πρόσφατη δίκη εναντίον του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Ζητήθηκε ακόμη, να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για να παρουσιάσει τις θέσεις του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αίτημα Παπαγγελόπουλου αιφνιδίασε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θανάσης Πλεύρης σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως η υπόθεση εξαίρεσης του έχει ήδη κριθεί από την Προανακριτική Επιτροπή με συναίνεση μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε για "ηθικό όχι όμως νομικό κώλυμα" συμμετοχής του. Ο Σπύρος Λάππας, λένε οι ίδιες πηγές, ζήτησε να σταματήσει η διαδικασία ανάκρισης των κουκουλοφόρων.

“Μας γεννά μεγάλα ερωτηματικά η προσπάθεια Παπαγγελόπουλου. Επιμένουμε στην εξέταση των μαρτύρων με τα ονοματεπώνυμα τους και τα πρόσωπα τους”, είπε σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτής του ΚΚΕ.



Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη ΝΔ, φέρεται να επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι λειτουργεί παρελκυστικά. Η αίσθηση σε βουλευτές της ΝΔ είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπλοκάρει την κατάθεση των προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου από το ΚΙΝΑΛ φέρεται να υποστήριξε ότι πρέπει να εξετασθεί αμέσως το αίτημα Παπαγγελόπουλου. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι “απώτερος σκοπός του αιτήματος είναι να μην εξεταστούν σήμερα και αύριο οι προστατευόμενοι μάρτυρες”.

Τσοβόλας: οι σκευωροί θα αποκαλυφθούν

Ο Δημήτρης Τσοβόλας, συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Σήμερα κατέθεσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης που διερευνά την υπόθεση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Αίτηση Εξαίρεσης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, του Βουλευτή και μέλους αυτής Αθανάσιου Πλεύρη. Ο λόγος της εξαίρεσης είναι ότι πριν λίγες μέρες ο Αθανάσιος Πλεύρης, ενώ είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που λειτουργεί ως Εισαγγελέας, παραστάθηκε ως συνήγορος υπεράσπισης του Αντώνη Σαμαρά σε δίκη που έγινε για συναφή υπόθεση της NOVARTIS. Το γεγονός αυτό δημιουργεί με βεβαιότητα στην Δημήτρη Παπαγγελόπουλο την πεποίθηση μεροληψίας πράγμα που συνιστά κατά τον νόμο σαφή λόγο εξαίρεσης του από την Επιτροπή, γιατί δεν μπορεί ο δικηγόρος του κ. Σαμαρά που είναι μηνυτής στην υπόθεση που διερευνά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να ασκήσει με αμεροληψία τα καθήκοντά του ως Εισαγγελέας.

Επειδή όμως η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα συστηματικά παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους προκειμένου να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις , τελείως παρανόμως, με συνοπτικές διαδικασίες απέρριψε εκτάκτως και την αίτηση αυτή. Έτσι αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι δεν σέβεται η πλειοψηφία της Επιτροπής ούτε το Σύνταγμα, ούτε τους νόμους, αλλά ούτε και τα στοιχειώδη και θεμελιώδη δικαιώματα του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Δεν είναι δυνατόν ο δικηγόρος του κ. Σαμαρά, για οποιαδήποτε υπόθεση, να ασκεί και ταυτόχρονα καθήκοντα Εισαγγελέα σε υπόθεση που άνοιξε μετά από μήνυση του κ. Σαμαρά. Η σκευωρία όμως δεν θα περάσει. Οι σκευωροί και οι συμμέτοχοί τους σύντομα θα αποκαλυφθούν.