Πολιτική

Αυστηρή απάντηση στον Τσαβούσογλου για την μειονότητα στην Θράκη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω... Λωζάννης η αντίδραση της Αθήνας στους ισχυρισμούς του Τούρκου Υπ. Εξωτερικών, ο οποίος στράφηκε κατά του Έλληνα ΠτΔ.

Αμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στους ισχυρισμούς του Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί τουρκικής μειονότητας στη χώρα μας.

«Στην Ελλάδα διαβιοί μόνο μουσουλμανική μειονότητα» επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος επανέλαβε τους πάγιους τουρκικούς ισχυρισμούς.

«Στην Ελλάδα -που είναι όχι μόνο ιστορικό λίκνο της δημοκρατίας αλλά και μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα- διαβιοί με όρους απόλυτης ισονομίας και ισοπολιτείας μια μόνο μειονότητα: η μουσουλμανική. Αρκεί μια απλή ανάγνωση της Λωζάννης για να το αντιληφθεί κανείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διπλωματικές πηγές.

Σε ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι "η μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική και τουρκική θα παραμείνει".

Κάνοντας αναφορά στον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, έγραψε ότι "ο Πρόεδρος μιας χώρας που λέγεται ότι είναι το λίκνο της Δημοκρατίας αποκάλεσε ξανά τη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα ως ελληνική μουσουλμανική μειονότητα".

"Παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ό,τι κι αν λέτε η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική εδώ και αιώνες και τουρκική θα παραμείνει", ανέφερε στην ανάρτηση του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.