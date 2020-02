Πολιτική

Προστατευόμενοι μάρτυρες: απουσία του ΣΥΡΙΖΑ η κατάθεση στην Προανακριτική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι συντρίβει τον Κανονισμό της Βουλής με σωρεία παραβιάσεων και μεθοδεύσεων. "Πυρά" και από τον Χαρίτση.

Δεν θα παρίσταται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην προγραμματισμένη για σήμερα εξέταση των προστατευομένων μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγγείλει σωρεία παραβιάσεων του Κανονισμού της Βουλής, με αιχμή τον τρόπο που διαχειρίστηκε η πλειοψηφία της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης την αίτηση του κ. Παπαγγελόπουλου να εξαιρεθεί ο Θανάσης Πλεύρης. Επίσης θα καταγγείλει μεθοδεύσεις και γύρω από τον τρόπο κατάθεσης των προστατευομένων μαρτύρων.

«Εμείς θεωρούμε τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής την πιο ακραία αντικοινοβουλευτική διαδικασία, πράξη και ενέργεια και αναθεωρούμε τη στάση μας. Δεν θα παραστούμε ούτε θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία εξέτασης των προστατευομένων μαρτύρων», είπε ο κ. Λάππας, που κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι συντρίβει τον Κανονισμό και το κράτος δικαίου.

«Νομικά και πολιτικά πραξικοπήματα»

«Είναι συνεχή και επαναλαμβανόμενα τα πολιτικά και νομικά πραξικοπήματα, σε βάρος της αλήθειας, της δικαιοσύνης, εγώ πιστεύω, και της χώρας», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας, για τις εξελίξεις, σήμερα, στην ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. «Αυτά όλα που γίνονται, σε σχέση με τους προστατευόμενους μάρτυρες, τα παρακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για τους προστατευόμενους μάρτυρες, αλλά και οι άλλες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πληρώσει μόνο η κυβέρνηση. Αυτό είναι δικό της θέμα. Είναι παράνομες οι πράξεις τους. Θα πληρώσει και η χώρα κάποια στιγμή», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη με καταδικαστικές αποφάσεις για τον τρόπο εξέτασης των προστατευομένων μαρτύρων.

«Παράνομη η εξέταση»

Ο κ. Λάππας κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι συντρίβει τον Κανονισμό της Βουλής με σωρεία παραβιάσεων και μεθοδεύσεων. «Μας κάλεσαν σήμερα στη μια και τέταρτο να εμφανιστούμε σε επιτροπή που συγκαλείται να συνεδριάσει στις δύο το μεσημέρι, με αντικείμενο το αίτημα εξαίρεσης μέλους της Επιτροπής, που κατέθεσε ο κ. Παπαγγελόπουλος. Η προθεσμία που τάσσει ο Κανονισμός της Βουλής είναι 3 ημέρες για τη σύγκληση της Επιτροπής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο δύο ημέρες. Συντρίβουν και κουρελιάζουν για μια ακόμα φορά τον Κανονισμό της Βουλής κάνοντας ένα δεύτερο πραξικόπημα. Δεν τηρούν τίποτα. Έχουν σχέδιο να τελειώσουν fast track την επιτροπή και να υλοποιήσουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους και που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη δικαιοσύνη ούτε με το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Κρίμα, λυπούμαστε κυρίως για τη χώρα», είπε ο κ. Λάππας.

«Εμείς θεωρούμε τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής την πιο ακραία αντικοινοβουλευτική διαδικασία, πράξη και ενέργεια και αναθεωρούμε τη στάση μας και δεν θα παραστούμε ούτε θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία εξέτασης των προστατευομένων μαρτύρων», ανέφερε επίσης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρίτσης: «Η ΝΔ συνεχίζει με διαρκείς μεθοδεύσεις

Για «διαρκείς μεθοδεύσεις» και «καταστρατήγηση του νόμου για τους προστατευόμενους μάρτυρες» κατηγορεί τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέχεια της απόφασης της πλειοψηφίας στη χθεσινή Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τη Novartis.

«Η ΝΔ συνεχίζει με διαρκείς μεθοδεύσεις τον ολισθηρό δρόμο καταστρατήγησης του νόμου για τους προστατευόμενους μάρτυρες, προκειμένου να τους εκφοβίσει επειδή τόλμησαν να αποκαλύψουν το σκάνδαλο Novartis», τονίζει ο κ. Χαρίτσης και προσθέτει ότι «ο κ. Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την αντιθεσμική μεθόδευση σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Αναφέρει ότι η απόφαση που έλαβε χθες η πλειοψηφία στην Προανακριτική Επιτροπή «καταλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου, αποδεικνύοντας, πως πραγματικός σκοπός είναι η αποκάλυψη και η παραδειγματική τιμωρία των προστατευόμενων μαρτύρων που ανέδειξαν το σκάνδαλο». Επιπλέον η απόφαση «καθιστά την Ελλάδα τη μοναδική χώρα που δεν θα τολμά κανείς πλέον να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον αποκαλύπτοντας σκάνδαλο διαφθοράς, γιατί δεν θα έχει καμία εγγύηση προστασίας από το νόμο».

Ο κ. Χαρίτσης δηλώνει, τέλος, ότι «τα μέλη της Προανακριτικής που συνεχίζουν να λειτουργούν με εξόφθαλμες μεθοδεύσεις, ενδέχεται να έχουν ποινικές ευθύνες, οι οποίες δεν παραγράφονται».