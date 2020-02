Οικονομία

Φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές

Έρχονται κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Κίνητρα προς τους φορολογούμενους προκειμένου να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με κάρτες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μάλιστα, σύντομα το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται να ξεκινήσει μεγάλη διαφημιστική καμπάνια για την προβολή του οφέλους που έχουν οι πολίτες και το κράτος απο τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συναλλαγές τους. Ήδη, προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάληψη της διαφημιστικής καμπάνιας.

Τα κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αναμένεται να περιληφθούν σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος Φεβρουαρίου. Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται, εξάλλου, εξωδικαστικός μηχανισμός για την επίλυση των φορολογικών διαφορών. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρξει ταχύτερη επίλυση των φορολογικών υποθέσεων που λιμνάζουν στα Δικαστήρια οι οποίες, σήμερα, υπερβαίνουν τις 10.000. Το νέο σύστημα προδικαστικής επίλυσης των διαφορών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ειδικές επιτροπές θα εξετάζουν τις υποθέσεις και θα παρέχουν κίνητρο προς τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους πολίτες να κλείσουν την υπόθεσή τους, χωρίς να περιμένουν τις χρονοβόρες διαδικασίες των Δικαστηρίων.

Το νομοσχέδιο εκτιμάται ότι θα αποφέρει επιπλέον έσοδα ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις εφεδρείες εσόδων, τις οποίες, ούτως ή άλλως, διαθέτει ο φετινός προϋπολογισμός. Ενδεικτικό είναι, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ότι το μέρισμα του δημοσίου από τα κέρδη της Τραπέζης της Ελλάδος θα είναι φέτος 100 εκατ. ευρώ υψηλότερο συγκριτικά με πέρυσι. Επίσης, σε επιπλέον 279 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι κρατικές επιδοτήσεις που κρίθηκαν νόμιμες από την ΕΕ και θα επιστραφούν στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί αισιοδοξία για την πορεία εκτέλεσης των στόχων του φετινού προϋπολογισμού και για τη δημιουργία επαρκούς δημοσιονομικού χώρου που θα στηρίξει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μεταξύ των οποίων και η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης το επόμενο διάστημα.

Μεταξύ των ελαφρύνσεων αυτών είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε επενδύσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον οι θεσμοί εγκρίνουν την αλλαγή χρήσης των ANFAs για αναπτυξιακούς σκοπούς, αυτά να αξιοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις. Κάτι τέτοιο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ουσιαστικά σημαίνει παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων με μηδενικό επιτόκιο σε μία περίοδο που υπάρχει έλλειψη δανείων από τις τράπεζες.

Παράλληλα, σημαντική ανάσα στον προϋπολογισμό θα υπάρξει και στην περίπτωση που οι θεσμοί δώσουν την έγκριση τους για την εξαίρεση από τον υπολογισμό του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα των δαπανών του Δημοσίου για το προσφυγικό. Ήδη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προσμετρούν μία προς μία τις δαπάνες αυτές οι οποίες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ.?