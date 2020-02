Πολιτική

Προανακριτική: Βίαιη προσαγωγή προστατευόμενου μάρτυρα

Αρνήθηκε να παραστεί στην προανακριτική για τη Novartis ο προστατευόμενος μάρτυρας.

Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται η 6μελής αντιπροσωπεία της Βουλής για την εξέταση των δύο προστατευμένων μαρτύρων, όπου όμως δεν προσήλθε ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» για την προγραμματισμένη εξέτασή του.



Σύμφωνα με πληροφορίες ΝΔ και ΚΙΝΑΛ ζήτησαν τη βίαιη προσαγωγή του, ενώ το αίτημα φέρονται να μην έχουν υπογράψει οι βουλευτές του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης.



Ούτως ή άλλως, το ΚΚΕ θεωρεί προσχηματική τη διαδικασία και έχει ζητήσει να καταθέσουν οι μάρτυρες με τη φυσική τους παρουσία και το πραγματικό τους όνομα.

Από την διαδικασία απέχει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με τον Σπύρο Λάππα, "θεωρούμε την απόφαση της Επιτροπής την πιο ακραία αντικοινοβουλευτική διαδικασία, πράξη και ενέργεια και αναθεωρούμε τη στάση μας. Δεν θα παραστούμε ούτε θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία εξέτασης των προστατευομένων μαρτύρων".

Νωρίτερα, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα Παπαγγελόπουλου για “πάγωμα” των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής για 24 ώρες προκειμένου να συζητηθεί η εξαίρεση του Θανάση Πλεύρη από τις εργασίες της.

Όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης του Θανάση Πλεύρη. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, ο Σπύρος Λάππας ζήτησε να διακοπεί η λειτουργία της Επιτροπής για δύο ημέρες ώστε να συζητηθεί το αίτημα Παπαγγελόπουλου.