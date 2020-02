Κόσμος

Λιβύη: ο Χαφτάρ ανατίναξε τουρκικό πλοίο με πολεμοφόδια (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το φορτηγό πλοίο, που μετέφερε όπλα και πυρομαχικά, στο λιμάνι της Τρίπολης.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) έπληξε στο λιμάνι της Τρίπολης ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο, που μετέφερε πολεμοφόδια από την Τουρκία, όπως μεταδίδει το Al Arabiya.

«Το τουρκικό πλοίο, το οποίο ήταν φορτωμένο με όπλα και πυρομαχικά, και ήταν αγκυροβολημένο το πρωί στο λιμάνι της Τρίπολης, καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Την επίθεση επιβεβαίωσε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γκασάν Σαλαμέ.

Παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, η Τουρκία ενισχύει με πολεμοφόδια την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Φαγέζ αλ-Σάρατζ (GNA) στην Τρίπολη, που μάχεται με τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) για τον έλεγχο της σπαρασσόμενης από τον εμφύλιο χώρας.

Άκαρπος μέχρι στιγμής ο διάλογος των αντιμαχόμενων πλευρών στη Γενεύη

Εκπρόσωποι των δυνάμεων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης (GNA) και του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) βρίσκονται στη Γενεύη για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, με σκοπό την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Ωστόσο, αμφότεροι αρνήθηκαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, όπως δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, Γκασάν Σαλαμέ.

«Εκείνοι που νομίζουν ότι μια και μοναδική συνάντηση θα διευθετήσει τα προβλήματα είναι αφελείς», δήλωσε ο Σαλαμέ, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται πολλές εβδομάδες συζητήσεων προκειμένου να «φθάσουμε σε μια λύση». Εκτίμησε ωστόσο ότι αν και η εκεχειρία παραμένει «εύθραυστη» υπάρχουν «λόγοι να ελπίζουμε», κυρίως διότι «οι Λίβυοι θέλουν να θέσουν τέρμα σε αυτή την τραγωδία.

Ο Σαλαμέ είπε επίσης ότι έλαβε από τα μέλη των φυλών, που είναι σύμμαχοι των ανατολικών δυνάμεων, τους όρους που θέτουν προκειμένου να άρουν τον αποκλεισμό των ανατολικών λιμανιών απ’ όπου εξάγεται πετρέλαιο, αλλά είπε ότι μιλούσαν αρκετά γενικά και το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου υπό την ηγεσία του ΟΗΕ. Μέλη φυλών και άλλες οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει με τον LNA απέκλεισαν, πριν από έναν μήνα, μεγάλα λιμάνια στην ανατολική Λιβύη και τη νότια πετρελαιοπηγή Σαράρα, μειώνοντας την παραγωγή πετρελαίου κατά ένα και πλέον εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Σαλαμέ είχε μιλήσει με ορισμένους ηγέτες φυλών για να ακούσει τους όρους που θέτουν προκειμένου να τερματίσουν τον αποκλεισμό.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για διαφύλαξη του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. «Όποιος μπορεί να βοηθήσει στην επιτήρηση του εμπάργκο όπλων είναι καλοδεχούμενος, είπε κατά την έναρξη του δεύτερου κύκλου των συζητήσεων της διαλιβυκής στρατιωτικής επιτροπής. «Αν αυτό γίνει από τους Ευρωπαίους ή από άλλους, (...) δεν είναι πρόβλημα για εμένα», πρόσθεσε.

Την Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στα ανατολικά της Λιβύης με σκοπό να εμποδιστεί η παράδοση όπλων στη χώρα υπό την προϋπόθεση, που έθεσαν πολλές χώρες, ότι αυτή η επιχείρηση δεν θα αφεθεί να ενθαρρύνει τη διέλευση μεταναστών.