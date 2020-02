Οικονομία

Περιορισμένα δρομολόγια από τρένα και Προαστιακό

Ξεκίνησαν το μεσημέρι, μετά απο παρέμβαση του Υπ. Μεταφορών, τα δρομολόγια σε κάποιες γραμμές, αλλά και στο δίκτυο του Προαστιακού.

Ξεκίνησαν μετά τις τρεις το μεσημέρι ορισμένα δρομολόγια τρένων στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αργότερα αναμένεται να ξεκινήσουν και ορισμένα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο, καθώς μετά την πρωινή παρέμβαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή αποχώρησαν οι καταληψίες από το αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής δήλωσε «Νωρίτερα, είχα απευθύνει δημόσια έκκληση στους συνδικαλιστές να ανοίξουν το αμαξοστάσιο και είχα προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα. Η αποχώρησή τους, είναι μια κίνηση λογικής. Άλλο να απεργείς κι άλλο να κλειδώνεις το αμαξοστάσιο και να μην αφήνεις να φύγουν τα τρένα. Πρέπει να καταλάβουν οι πάντες ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται και δεν βάζει κανένα συμφέρον πάνω από το καλό του πολίτη».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΙ, απηύθυνε έκκληση προς τους εργαζόμενους να ανοίξουν το αμαξοστάσιο, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση θα λάμβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα.

Ο κ. Καραμανλής είχε αποκαλύψει επίσης ότι κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού είχε επικοινωνήσει με τον κ. Σπηλιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, προκειμένου να κινηθούν άμεσα πειθαρχικά μέτρα σε βάρος όσων παρεμπόδισαν την κίνηση των τρένων και του προαστιακού σιδηροδρόμου. Σημειώνεται πως οι διοικήσεις της ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δηλώνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί (έως αργά χθες το βράδυ) για συμμετοχή εργαζομένων στην σημερινή γενική απεργία.

Οργή Καραμανλή και διευκρινίσεις απο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την αιφνιδιαστική απεργία στα τρένα και τον προαστιακό.

Είπε ότι ενώ από χθες στις 19.00 πάρθηκε απόφαση συμμετοχής στην απεργία, δεν ειδοποιήθηκε το επιβατικό κοινό αλλά ούτε και η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ, «κάτι το οποίο δείχνει τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους και της ελληνικής νοοτροπίας συγκεκριμένων συνδικαλιστών».

«Μια χούφτα εργαζομένων πήγε με το ”έτσι θέλω”, με τσαμπουκά, με νοοτροπίες που θυμίζουν άλλες εποχές και κλείδωσε το αμαξοστάσιο στο Ρεντή», «μια οργανωμένη μειοψηφία έκανε παρακώλυση συγκοινωνίας, κατάληψη εργασιακού χώρου και δεν άφησε τους συναδέλφους τους να πάνε για να λειτουργήσει ο προαστιακός. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Κάλεσε τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν και να ανοίξει το αμαξοστάσιο στο Ρέντη «αλλιώς οι συνέπειες θα είναι βαριές».

Σύμφωνα με τον υπουργό, μετά από εντολή του πρωθυπουργού, μίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και θα κληθούν σε απολογία οι υπεύθυνοι για την κατάληψη στο αμαξοστάσιο Ρέντη. Σε ερώτηση εάν θα ελεγχθούν μόνο πειθαρχικά, ο υπουργός Μεταφορών απάντησε ότι η εκτελεστική εξουσία κινείται πειθαρχικά και η δικαστική με τις διαδικασίες που προβλέπει η δικαιοσύνη.

«Θέλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι δεν μπορεί μια συγκεκριμένη μειοψηφία ανθρώπων να κρατά σε ομηρία και συναδέλφους τους που θέλουν να εργαστούν αλλά το κυριότερο, τους ανθρώπους αυτούς που περίμεναν σήμερα να επιβιβαστούν τον προαστιακό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

"Σήμερα το πρωί, εντελώς αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα, προσωπικό του ΟΣΕ προέβη σε κατάληψη του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Ρέντη - κομβικό σταθμό για την αναχώρηση και έλευση των αμαξοστοιχιών - με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης δρομολογίων. Σε επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με τη Διοίκηση του ΟΣΕ, η τελευταία διαβεβαίωνε μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας 17/02, ότι δεν είχε επίσημη ενημέρωση και ότι τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά.

Μόλις σήμερα το πρωί, στις 08:20, ο ΟΣΕ με επίσημη επιστολή ενημέρωσε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ότι λόγω συμμετοχής του προσωπικού του σε απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλήψεις δεν δύναται να εξασφαλίσει την κυκλοφορία των τραίνων στο Λεκανοπέδιο, με αποτέλεσμα καμία αμαξοστοιχία να μπορεί να κινηθεί προς ή από την Αθήνα - επί της ουσίας, κόβοντας σιδηροδρομικά την χώρα στα δύο.



Σε αντίθεση, όλοι οι εργαζόμενοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. - μηχανοδηγοί, προσωπικό κίνησης, προσωπικό σταθμών - ήταν στη θέση τους, αλλά για μία ακόμη φορά η εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρόμου δεν κατέστη δυνατή λόγω του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. λυπάται για την αναστάτωση που έχει προκληθεί και θα προχωρήσει σε αποζημίωση των επιβατών, παρότι ουδεμία ευθύνη φέρει για τη σημερινή εικόνα στη σιδηροδρομική συγκοινωνία. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο την έχει αποκλειστικά ο ΟΣΕ".