Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία-Αλβανία: Αισιοδοξία του Επιτρόπου της ΕΕ για την ενταξιακή τους πορεία

Τι δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ Όλιβερ Βαρέλι που είναι αρμόδιος για τη διεύρυνση.

Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία μπορούν να φέρουν σε πέρας τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε σήμερα ο επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη διεύρυνση, σε μια τελευταία ένδειξη ότι οι γειτονικές αυτές βαλκανικές χώρες θα ξεπεράσουν τον πάγο που έβαλε η Γαλλία στις προσδοκίες τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμπόδισε την έναρξη συνομιλιών τον Οκτώβριο με τα Σκόπια και τα Τίρανα, δήλωσε το σαββατοκύριακο πως είναι πρόθυμος να τους επιτρέψει να αρχίσουν ενταξιακές συνομιλίες, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογήσει θετικά τις δύο χώρες τον ερχόμενο μήνα.

«Είμαι πολύ ενθαρρυμένος από τις επισκέψεις μου και στις δύο χώρες», δήλωσε σε εκδήλωση δεξαμενής σκέψης ο επίτροπος Όλιβερ Βαρέλι που είναι αρμόδιος για τη διεύρυνση. «Δεν εγκαταλείπουν τις μεταρρυθμίσεις ... και θα δεις ότι θα τις φέρουν σε πέρας και, αν το κάνουν αυτό, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις».

Αν τους επιτραπεί να αρχίσουν ενταξιακές συνομιλίες, η έγκριση αυτή θα δημιουργήσει το σκηνικό για μια σύνοδο κορυφής, τον Μάιο στο Ζάγκρεμπ, με τους ηγέτες της ΕΕ και τις έξι υποψήφιες χώρες των δυτικών Βαλκανίων --Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βοσνία και Βόρεια Μακεδονία.

«Αυτό που προσφέρεται είναι η ένταξη», δήλωσε ο Βαρέλι.?