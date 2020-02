Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία

Τι προβλέπεται στη σύμβαση ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου που υπεγράφη.

Υπεγράφη σήμερα η Συλλογική Σύμβαση για τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Αυτό έγινε στο πλαίσιο της υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος για την εξάλειψη της ταλαιπωρίας των βαρέως πασχόντων ασθενών, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση του.

Στη σύμβαση ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, προβλέπεται η διακίνηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ, με τελικό σημείο παράδοσης τα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και η διαδικασία παράδοσής τους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ογκολογικά φάρμακα και φάρμακα για τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, για τα οποία δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ).

Συνολικά πρόκειται για 36 σκευάσματα που αντιστοιχούν σε 85 κωδικούς ΕΟΦ.