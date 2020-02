Κόσμος

Η Γαλλία στηρίζει πλήρως την Κύπρο απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις

Στη Λευκωσία η Υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, η οποία εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Την πλήρη στήριξη της Γαλλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα των παράνομων προκλήσεων της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, εξέφρασε σήμερα η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, η οποία συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον Κύπριο ομόλογό της, Σάββα Αγγελίδη.

Ο κ. Αγγελίδης ενημέρωσε την Γαλλίδα ομόλογό του για τις συνεχείς παράνομες προκλήσεις της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συμπεριφορά της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και γενικότερα την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά της, η Φλοράνς Παρλί τον διαβεβαίωσε ότι η χώρα της θα συμβάλει αποφασιστικά στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, αποφασίστηκε η συνέχιση της παρουσίας του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, και ενεργοποίηση μηχανισμών για συμμετοχή και άλλων χωρών σε κοινές ασκήσεις, γεγονός που στέλνει τα σωστά μηνύματα σε όποιον δημιουργεί συνθήκες αστάθειας στην περιοχή και παραβιάζει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών, έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας των δύο χωρών και συμφωνήθηκαν τρόποι για περαιτέρω ενίσχυσής της, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, και εκφράστηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση αυτής της συνεργασίας.