Μεταναστευτικό: Ο Μουτζούρης ακυρώνει το ραντεβού με Μηταράκη για τα κλειστά κέντρα

Με ανάρτησή του στο facebook ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ματαιώνει την συνάντηση με τον Υπουργό. Ποιο μήνυμα στέλνει στον Νότη Μηταράκη.

«Ας μην περιμένει αδίκως» διεμήνυσε στον υπουργό Mετανάστευσης και Aσύλου Νότη Μηταράκη, με ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ματαιώνοντας έτσι τη συνάντησή του και των άλλων αυτοδιοικητικών του Β. Αιγαίου, με τον υπουργό.

Ο περιφερειάρχης υποστηρίζει ότι η συμφωνία υπήρξε ώστε οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε διαπραγμάτευση σε μηδενική βάση για τις δομές στα νησιά. Ενώ το υπουργείο υποστηρίζει ότι η συνάντηση, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επρόκειτο να γίνει προκειμένου οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να υποδείξουν θέσεις για αυτές τοις δομές με τις οποίες συμφωνούν.

Ο κ. Μουτζούρης στην ανάρτηση του αναφέρει: «Την Δευτέρα το πρωί συμφωνήθηκε σε δημόσια εκπομπή να "παγώσουν" τα μέτρα επιτάξεως εκτάσεων και νομοθετικού περιεχομένου έως την επόμενη εβδομάδα και να ξαναγίνει διάλογος από ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ. Τώρα το υπουργείο ισχυρίζεται, ότι το μόνο που αναμένει είναι "υπόδειξη θέσεων για τις νέες δομές". ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟ. Πρόκειται για εν συνεχεία αλλαγή στάσεως της. Ας μην περιμένει αδίκως!».

Μηταράκης Δεδομένη η απόφαση για τα κλειστά κέντρα

Νωρίτερα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνέντευξή του στο Real fm ανέφερε ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με τα κλειστά κέντρα είναι δεδομένη. Τα κλειστά κέντρα είναι απαραίτητα, θα γίνουν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει καμία μεταβολή του χρονοδιαγράμματος. Υπήρχε μία πιο συναινετική συζήτηση χθες στον αέρα με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κ. Μουτζούρη, που σας θυμίζω είχε δηλώσει ότι θέλει να διακόψει κάθε επικοινωνία και συνεργασία με την κυβέρνηση. Χθες υπήρχε ένα καλύτερο κλίμα, σε αυτό το καλύτερο κλίμα ο κ. Μουτζούρης είπε ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος, εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένη η υποχρέωση της πολιτείας να συνομιλεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας θυμίζω ότι έχω πάει σε όλα τα τοπικά συμβούλια των νησιών του Αιγαίου που πλήττονται από την κρίση τις λίγες εβδομάδες του υπουργείου. Είπαμε λοιπόν να βρεθούμε το Σαββατοκύριακο κι αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις... Κάνουμε διάλογο από τον Νοέμβριο, ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με τα κέντρα και είχε υποδείξει από τότε τοποθεσίες. Μετά από όλη τη συζήτηση επιλέξαμε τις τοποθεσίες, οι οποίες έχουν τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες. Ζητήσαμε προτάσεις από όλους τους Δήμους και την Περιφέρεια από τον Νοέμβριο αλλά κανείς δεν ήθελε να πιάσει την καυτή πατάτα. Όλοι έλεγαν είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διαλέξει και αυτό κάναμε».

«Αν μας υποδείξουν το Σαββατοκύριακο μια καλύτερη τοποθεσία στο όριο του ίδιου δήμου, είναι πολύ εύκολο για εμάς, δεν μας αλλάζει το χρονοδιάγραμμα» υποστήριξε.

«Ας πάρει και η τοπική αυτοδιοίκηση την ευθύνη, γιατί ξέρετε από τη μια κατηγορούσαν την επίταξη και από την άλλη κρυβόντουσαν πίσω από την επίταξη, μεταφέροντας την μπάλα της ευθύνης αποκλειστικά στην κεντρική κυβέρνηση και λέγοντας ο κάθε δήμαρχος ότι η περιοχή που διαλέξατε είχε αυτό το πρόβλημα ή το άλλο πρόβλημα» συμπλήρωσε ο Νότης Μηταράκης.