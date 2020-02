Οικονομία

Καθησυχαστικός ο Σκυλακάκης για τις "αρρυθμίες" στον Προϋπολογισμό

Πολύ χαμηλότερο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα. Η πορεία των εσόδων και η υπέρβαση των δαπανών τον Ιανουάριο, το swap της Εθνικής και το ΠΔΕ.

Υστέρηση έναντι του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος εμφανίζει τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός, με τα καθαρά έσοδα μειωμένα κατά 743 εκατ. ευρώ και τις δαπάνες υψηλότερες κατά 232 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων.

Ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θεόδωρος Σκυλακάκης, έκανε λόγο για συγκυριακές αποκλίσεις, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την ταχύτερη καταβολή δαπανών τόκων, εξαιτίας του swap της Εθνικής Τράπεζας με τον ΟΔΔΗΧ (30ετές ομόλογο), χαρακτηρίζοντας μάλιστα γενικά τον Ιανουάριο «έναν καλό μήνα», ενώ ανέδειξε δε το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο υπερέβησαν τον στόχο κατά 7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΓΛΚ δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 498 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο, όταν ο στόχος ήταν για πλεόνασμα 1,269 δις ευρώ. Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν μείωση κατά 743 εκ. ευρώ, εξαιτίας κυρίως της υστέρησης των εσόδων από το ΠΔΕ. Επιπλέον, υπέρβαση κατά 98 εκ. ευρώ εμφάνισαν οι επιστροφές φόρων. Στις δαπάνες, η υπέρβαση κατά 232 εκ. ευρώ συνδέεται κυρίως με τις αυξημένες δαπάνες τόκων, καθώς το ΓΛΚ κατέβαλε τον Ιανουάριο (αντί για τον Μάρτιο) τους τόκους για το ομόλογο της Εθνικής (ανταλλαγή με το νέο 30ετές).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 766 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 209 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 442 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 498 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.269 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 729 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.915 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 743 εκατ. ευρώ ή 16% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.263 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 645 εκατ. ευρώ ή 13,2% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.055 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 98 εκατ. ευρώ από το στόχο (249 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 644 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 ανήλθαν στα 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 232 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.449 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι οι αυξημένες δαπάνες τόκων κατά 204 εκατ. ευρώ, καθώς και οι αυξημένες αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 132 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 122 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάστηκε αύξηση έναντι του 2019 στις εξής κατηγορίες δαπανών:

αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατ. ευρώ (στις μεταβιβάσεις), τόκοι κατά 93 εκατ. ευρώ και λοιπές κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά 74 εκατ. ευρώ (που αφορούν στην κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ και στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας).

Αντίθετα, η κατηγορία πρόσθετες αποδοχές (εντός της κατηγορίας παροχές σε εργαζομένους) εμφανίστηκε χαμηλότερη κατά 320 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018.

Σκυλακάκης: ήρεμος μήνας ο Ιανουάριος

Σε δήλωση του, ο ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, εμφανίζεται καθησυχαστικός, αναφέροντας ότι «Τον Ιανουάριο είχαμε μία καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τα οποία κινήθηκαν εντός στόχου. Είχαμε εντούτοις μία υστέρηση στα έσοδα από επενδύσεις, η οποία οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους. Ένα σημαντικό μέρος, 350 -400 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκαν τέλος Ιανουαρίου και θα μετρήσουν τον Φεβρουάριο. Επίσης, στις δαπάνες είχαμε μία μικρή υπέρβαση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανταλλαγή ομολόγων μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και του ελληνικού δημοσίου, η οποία θα οδηγήσει σε αυξημένους τόκους τον Ιανουαρίου και μειωμένους τον Μάρτιο. Κατά τα άλλα, ήταν ένας ήρεμος μήνας».