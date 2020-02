Κοινωνία

Θρίλερ με “μαρτυρία” για... εξαφανισμένο ελικόπτερο

Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας μετά απο τις αναφορές πολίτη.

(εικόνα αρχείου)

Σε κινητοποίηση τέθηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας μετά απο τηλεφώνημα πολίτη στις Αρχές.

Όπως είπε, έβλεπε ένα ελικόπτερο να πετά στην περιοχή μεταξύ Οινοφύτων και Αγίου Θωμά, όμως ξαφνικά το έχασε απο τα μάτια του, εκφράζοντας φόβους ότι ίσως έπεσε.

Αμέσως σήμανε "συναγερμός" και πληρώματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας άρχισαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας τυχόν ίχνη απο ενδεχόμενο ατύχημα σε κάποιο ελικόπτερο, ενώ υπήρξαν και οι σχετικοί έλεγοι και διασταυρώσεις στοιχείων με τις Αρχές εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να διακριωβωθεί εάν υπάρχει κάποιο συμβάν σχετικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτόπιοι έλεγχοι δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, σήμανε "λήξη συναγερμού".