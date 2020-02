Κοινωνία

Νέα αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια

Στις έρευνες της Αστυνομίας παίρνουν μέρος και δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Στο στόχαστρο ναρκωτικά και παρεμπόριο.

Νέα επιχείρηση της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Εξαρχείων με την συνδρομή και ανδρών της Ασφάλειας.

Στις έρευνες της Αστυνομίας παίρνουν μέρος και δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών κάνουν ελέγχους σε άτομα περιμετρικά της πλατείας, καθώς και σε δύο σπίτια στα Εξάρχεια, για τα οποία έχουν πληροφορίες ότι χρησιμοποιούνται ως αποθήκες ναρκωτικών.

Παράλληλα, αστυνομικοί περιπολούν περιμετρικά των Εξαρχείων και πραγματοποιούν ελέγχους για παρεμπόριο και παράτυπους μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έως αυτή την ώρα έχουν γίνει οκτώ προσαγωγές.