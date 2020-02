Life

“Αν ήμουν πλούσιος”: ο Νίκος Αναδιώτης έρχεται ως “Μάκης Ζάβαλος” (εικόνες)

Νέα “εισβολή” στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1. Δείτε στιγμιότυπα από τα πρώτα γυρίσματα και μάθετε περισσότερα για τον νέο πρωταγωνιστή.

Ο Νίκος Αναδιώτης μπαίνει στη σειρά «Αν ήμουν πλούσιος» από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Μάκη Ζάβαλου.

Ο Μάκης Ζάβαλος είναι ποδοσφαιριστής και νέο απόκτημα του Σίφουνα που φέρνει αναστάτωση στις θηλυκές υπάρξεις.

Ελαφρόμυαλος, ντριμπλαδόρος και αθεράπευτος καζανόβας, ανάβει φωτιές σε καρδιές, αλλά και σε αντίπαλα δίχτυα.

Ο Σωτήρης, που προσέχει τον αέρα και την άνεση του Μάκη, βλέπει σ’ αυτόν τον εαυτό του στα νιάτα του. Αρχίζει να του βγάζει τα εσώψυχά του και ο Μάκης αρχίζει να του δίνει συμβουλές, για να έχει ερωτικές επιτυχίες στις γυναίκες.

Ο Σωτήρης, όμως, αγνοεί ότι ο Μάκης έχει ήδη μπλέξει με την κόρη του, τη Μυρτώ. Η παρουσία του θα μοιράσει «εγκεφαλικά» στο σπίτι των Μπούμπληδων και όχι μόνο...