Οικονομία

Καραμανλής στον ΑΝΤ1: Μια “χούφτα” συνδικαλιστών “έφραξε” τις ράγες (βίντεο)

Τι είπε για την απροειδοποίητη απεργία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την κίνηση. Τι θα γίνει με το προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες.

Για μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών από την απεργία του συνόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και την απροειδοποίητη στάση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ έκανε λόγο ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή «ένα δευτεροβάθμιο όργανο αποφάσισε να κάνει την απεργία, έπρεπε να είχαν ενημερώσει όπως και τα άλλα συνδικάτα. Δεν ειδοποίησαν. Ομάδα συγκεκριμένων συνδικαλιστών αποφάσισε με το έτσι θέλω να μπλοκάρει το αμαξοστάσιο.».

Μάλιστα, ο υπουργός τόνισε ότι «τα σωματεία που έφραξαν τις ράγες είναι οι κλειδούχοι και οι σταθμάρχες».

Ωστόσο, όπως είπε το υπουργείο αποφάσισε από την αρχή και ενημέρωσε ότι «θα εφαρμόσουμε τον νόμο όταν γίνεται παρακώληση της συγκοινωνίας».

«Αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική είναι να υπάρχει ειδοποίηση για την απεργία πολύ νωρίτερα», τόνισε ο κ Καραμανλής και πρόσθεσε πως όταν οι αρμόδιοι «τους είπαν ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα υπάρξουν κυρώσεις άνοιξαν το αμαξοστάσιο».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση λέγοντας πως «δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι πολλοί για τους τσαμπουκάδες των λίγων».

Τέλος σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «υπάρχει ένα πρώτο σχέδιο», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «δεν θα νομοθετήσουμε στο πόδι. Όταν θα νομοθετήσουμε θέλουμε ο νόμος να είναι εφαρμόσιμος».