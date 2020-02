Πολιτική

Προανακριτική: “θύελλα” για την βίαιη προσαγωγή και τους προστατευόμενους μάρτυρες

Ένταλμα σύλληψης μετά την άρνηση κατάθεσης από τον “Μ.Σαράφη”. Μετωπική σύγκρουση Μαξίμου – Τσίπρα. Τι λέει ο ΠτΒ. “Πυρά” από τα κόμματα.

Μετωπική σύγκρουση Μαξίμου – Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν οι εξελίξεις στην Προανακριτική Επιτροπή, με το ένταλμα για βίαιη προσαγωγή προστατευόμενου μάρτυρα προκειμένου να καταθέσει ενώπιον των βουλευτών-μελών της Βουλής.

Ωστόσο, ανοιχτό αφήνουν μέλη της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης το ενδεχόμενο να ζητήσουν την άρση του καθεστώτος προστασίας για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση», εάν και η προγραμματισμένη για την Τετάρτη εξέταση της «Αικατερίνης Κελέση», λάβει την ίδια τροπή με την εξέταση του «Μάξιμου Σαράφη» που σήμερα οδηγήθηκε σε «ναυάγιο». Πηγές της ειδικής επιτροπής ανέφεραν ότι αν ούτε την Τετάρτη καταστεί εφικτό να εκτελεστεί το ένταλμα βίαιης πρσαγωγής του «Μάξιμου Σαράφη» και αν υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη με την «Αικατερίνη Κελέση», τότε η επιτροπή την Πέμπτη θα ρίξει στο «τραπέζι» την άρση του καθεστώτος προστασίας για τους δύο μάρτυρες.

Η Επιτροπή έχει προγραμματίσει συνεδρίαση την προσεχή Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις δέκα το πρωί, με θέμα την εξέταση μαρτύρων, πιθανότατα του Δημήτρη Τζανακόπουλου. Μέλη της ωστόσο ανέφεραν ότι προηγουμένως θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της άρσης προστασίας για τους δύο μάρτυρες, δηλαδή να υπάρξει αίτημα της επιτροπής στην αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Τα μέλη της Προανακριτικής αποχώρησαν λίγο μετά τις 18:30 της Τρίτης από το κτήριο της ΓΑΔΑ, καθώς παρά τις έρευνες της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. ο προστατευόμενος μάρτυρας “Μάξιμος Σαράφης” δεν ανευρέθη. Ωστόσο το ένταλμα βίαιης προσαγωγής του, μετά την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή, παραμένει σε ισχύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα ΝΔ και ΚΙΝΑΛ είχαν ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του, ενώ το αίτημα φέρονται να μην έχουν υπογράψει οι βουλευτές του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης. Ούτως ή άλλως, το ΚΚΕ θεωρεί προσχηματική τη διαδικασία και έχει ζητήσει να καταθέσουν οι μάρτυρες με τη φυσική τους παρουσία και το πραγματικό τους όνομα.

Από την διαδικασία απέχει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με τον Σπύρο Λάππα, "θεωρούμε την απόφαση της Επιτροπής την πιο ακραία αντικοινοβουλευτική διαδικασία, πράξη και ενέργεια και αναθεωρούμε τη στάση μας. Δεν θα παραστούμε ούτε θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία εξέτασης των προστατευομένων μαρτύρων".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σχολιάζοντας ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε «Βυθισμένος στα εσωκομματικά του προβλήματα, ο κ. Τσίπρας καταφεύγει όχι μόνο σε ύβρεις αλλά και σε ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί εδώ και μέρες να μην επιτρέψει την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων, όπως ακριβώς εξετάστηκαν και από τον εισαγγελέα, καθώς και ο πανικός του κ. Τσίπρα, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός παρακρατικού-παραδικαστικού κυκλώματος που εξύφανε μια πρωτοφανή πολιτική σκευωρία. Με την ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας επιβεβαιώνει επίσης ότι όσα είπε περί ελέγχου των “αρμών της εξουσίας”, είχε ήδη επιχειρήσει να τα εφαρμόσει όταν ήταν Πρωθυπουργός. Οι κουκούλες βγαίνουν και αποκαλύπτεται το δικό του πρόσωπο».

«Θεσμική εκτροπή» καταγγέλλει ο Αλέξης Τσίπρας

Νωρίτερα, με παρέμβαση του στις εξελίξεις περί την υπόθεση Novartis, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή σε ό,τι αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες.

«Τα όσα πρωτοφανή συμβαίνουν αυτές τις ώρες με τους προστατευόμενους μάρτυρες, φανερώνουν πόσο υποκριτική ήταν όλη η δήθεν ευαισθησία της κυβέρνησης και μέρους των ΜΜΕ για όσα είπα προχθές στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει ο κ. Τσίπρας και συμπληρώνει ότι «εδώ δεν μιλάμε απλά για αρμούς της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά για πλήρη αποσυναρμολόγηση τόσο του κράτους δικαίου, όσο και του διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία και τα δικαιώματα των προστατευόμενων μαρτύρων». Το πιο σημαντικό, προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι «πρόκειται για ωμή παραβίαση των διακριτών και συνταγματικά κατοχυρωμένων ορίων ανάμεσα στην εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Στόχος τους είναι, όχι μόνο να κουκουλωθεί το σκάνδαλο Novartis, αλλά και να μην τολμήσει ποτέ ξανά κανένας μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στη χώρα μας, να καταγγείλει και να αναδείξει υποθέσεις διαφθοράς, στις οποίες ενδεχομένως να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «απόλυτος υπεύθυνος για αυτή την εκτροπή είναι ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, που συνειδητά δίνει εντολή για αυτήν την ωμή και πρωτοφανή για μια ευρωπαϊκή χώρα, παραβίαση του διεθνούς νομικού πλαισίου, μόνο και μόνο για να κατευνάσει τον πρώην πρωθυπουργό κ. Σαμάρα, που εδώ και καιρό τον απειλεί με εσωκομματική ρήξη. Ευθύνες τεράστιες όμως έχει και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας, καθώς αυτή η πρωτοφανής παρέμβαση μιας επιτροπής της Βουλής στη θεσμική λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, γίνεται με τη δική του κάλυψη και ανοχή». Κλείνοντας, προειδοποιεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγγείλει την θεσμική εκτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα όργανα της ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μα πάνω από όλα στον ελληνικό λαό. «Δεν θα αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη, για χάρη του κ. Σαμαρά, να οδηγήσει την Ελλάδα στις πιο αυταρχικές πρακτικές του ομοϊδεάτη τους, κ. Όρμπαν. Η Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, μια χώρα δικαιοσύνης», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξερχόμενος της ΓΑΔΑ, ο εισηγητής της ΝΔ Θανάσης Πλεύρης δήλωσε: «Σήμερα είχε οριστεί η εξέταση του προστατευόμενου μάρτυρα, ακριβώς με το ίδιο καθεστώς που είχε εξεταστεί από τις εισαγγελικές αρχές και απ' τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον κ. Σοφουλάκη. Άρα ο τρόπος εξέτασής του, θα ήταν ακριβώς όπως ορίζεται από την ίδια διάταξη που τον έχει εντάξει στο καθεστώς προστασίας. Ο μάρτυρας δεν προσήλθε, μας ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να εξεταστεί, γιατί θα εξεταστεί μόνο με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει. Διατάχθηκε ένταλμα βιαίας προσαγωγής, όπως ρητώς ορίζεται από το ‘άρθρο 231 του ΚΠΔ, έχουμε ενημερωθεί ότι δεν έχει καταστεί εφικτή η εκτέλεση αυτού του εντάλματος και συνεπώς η επιτροπή διέκοψε για την επόμενη ημέρα και ώρα που έχει οριστεί ώστε να προσέλθει και να εκτελεστεί το ένταλμα βιαίας προσαγωγής».

Τασούλας σε Τσίπρα: καμία “παρέμβαση” στην δικαστική εξουσία

Σε δήλωση του, με την οποία απαντά στις αιχμές που άφησε σε βάρος του ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, αναφέρει ότι «η Βουλή με απόφασή της, της 9ης Οκτωβρίου 2019, συγκρότησε, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 156 παρ.4) η Επιτροπή αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και μπορεί να αναθέτει σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή Εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών με το αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι πρόδηλο ότι όταν η Επιτροπή αυτή εξετάζει μάρτυρες, δεν παρεμβαίνει στη θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης, γιατί απλούστατα ασκεί η ίδια δικαστική λειτουργία που της έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής και την απόφαση της Ολομέλειας».

Άδωνις Γεωργιάδης: Ζήτημα ωρών η αποκάλυψη της ταυτότητας του «Μάξιμου Σαράφη»

Στην άρνηση του προστατευόμενου μάρτυρα "Μάξιμου Σαράφη" να εξεταστεί ενώπιον της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της ομιλίας του σε συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλιση. Σημείωσε ότι εξεδόθη ένταλμα για τη σύλληψή του και «κατά συνέπεια θα αρθεί η προστασία του, εφόσον δεν παρουσιάστηκε ως όφειλε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος στις αρχές». «Ο κύριος Μάξιμος Σαράφης δεν κατέστησε τον εαυτό του διαθέσιμο στις αρχές, άρα παραβίασε τον Ποινικό Κώδικα και τα προνόμια που του παρέχονταν μέσω του προγράμματος προστασίας μαρτύρων. Η αποκάλυψη της ταυτότητάς του είναι ζήτημα ωρών, από την εισαγγελία για τα περαιτέρω. Και τότε, ένας άνθρωπος προφανώς πολύ γνωστός στην αγορά του φαρμάκου, θα εμφανιστεί και ποιος τον έβαλε να πει όλες αυτές τις τρίχες» προσέθεσε.

Αναφέρθηκε τόσο στη δική του θητεία στο υπουργείο Υγείας όσο και του Ανδρέου Λοβέρδου λέγοντας πως «όποιος ξέρει από την αγορά του φαρμάκου, ξέρει ποιοι υπουργοί κυνηγήσαμε την υπερσυνταγογράφηση και την σπατάλη στα φάρμακα και ποιοι δεν την κυνήγησαν» και τόνισε: «Και βρεθήκαμε εμείς που κάναμε τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ιστορία, να κατηγορούμαστε εξαιτίας ενός κυρίου που σήμερα κρύβεται και τρέχει σαν λαγός». Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την υπόθεση Novartis «σκευωρία ανθρώπων οι οποίοι με άρρωστο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, προσπάθησαν να καταλύσουν την Ελληνική Δημοκρατία», και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «στα δικαστήρια να λάβω την ικανοποίηση που αξίζει σε ένα κράτος δικαίου». «Κι αυτοί οι άνθρωποι θα ακούσουν και την ποινή τους, η οποία θα είναι και βαριά, διότι πρόκειται για προδοσία κατά του πολιτεύματος. Να δούμε και ποιοι είναι οι ενεχόμενοι, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Παπαγγελόπουλος» κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Επίθεση ΚΙΝΑΛ στον Τσίπρα για προσπάθεια χειραγώγησης

Σε δήλωση του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, αναφέρει «Σήμερα δεν εμφανίστηκε ο ένας από τους προστατευόμενος μάρτυρες για να καταθέσει ως όφειλε, αλλά αποκαλύφθηκαν οι προστάτες τους. Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από μία Κοινοβουλευτική Επιτροπή που ερευνά την αλήθεια με εντολή της Βουλής, αλλά από εκείνους που θέλουν να ελέγξουν τους θεσμούς και τους αρμούς της εξουσίας, όπως οι ίδιοι χαρακτηριστικά δηλώνουν. Αυτό τελικά αποδεικνύεται ότι επιχειρήθηκε το προηγούμενο διάστημα με την ερευνώμενη υπόθεση».

ΚΚΕ: η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να γίνει με μάρτυρες που κρύβονται

Σε δήλωση του, ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος, αναφέρει «Από την αρχή συμμετοχής μας στην προανακριτική επιτροπή αναδείξαμε την ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης σε όλες τις πτυχές και επομένως την ανάγκη εξέτασης όλων των μαρτύρων και των λεγόμενων «προστατευόμενων», με αφαίρεση της κουκούλας, πλήρη στοιχεία και φυσική παρουσία. Ο ένας εκ των δύο «προστατευόμενων» μαρτύρων αρνήθηκε εξ αρχής την εξέταση, ενώ ο άλλος παρότι αρχικά είχε δεχθεί, τελικά αρνήθηκε και αυτός να προσέλθει. Όμως η βίαιη προσαγωγή σε καθεστώς ανωνυμίας δε λύνει το πρόβλημα, γι’ αυτό και το ΚΚΕ δε συμφώνησε με αυτήν την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής.

«Σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να διερευνηθεί με μάρτυρες που αποκρύπτουν τα στοιχεία τους. Οι ευθύνες για τη εξέλιξη αυτή βαραίνουν και την πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής, που αποδέχεται το θεσμό των «προστατευόμενων», «ανώνυμων» μαρτύρων και δεν καταργεί το νόμο, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίσθηκε με πάθος τους κουκουλοφόρους μάρτυρες, παρότι κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου 2928/2001, δηλαδή του τρομονόμου, είχε καταγγείλει ως επικίνδυνη για τα δημοκρατικά δικαιώματα αυτήν την διαδικασία. Η αντίθεσή μας αυτή δεν αφορά μόνο την υπόθεση που εξετάζεται, αλλά συνολικά την καταδίκη και απόρριψη μιας διάτρητης και επικίνδυνης διαδικασίας. Θεωρούμε ότι το κράτος και οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν μάρτυρες, που το έχουν ανάγκη και αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνον σε συνθήκες επωνυμίας και όχι μιας δήθεν ανωνυμίας», σημειώνει ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση αναφέρει «Πριν από χρόνια “έχασαν” τον Χριστοφοράκο της Siemens που έφυγε σαν κύριος. Τώρα “έχασαν” και τον Σαράφη της Novartis . Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε “συμπτωματικά” και εμπλοκή πολυεθνικών εταιρειών και η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση. Επειδή σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να είναι σύμπτωση, ρωτάμε είναι ανίκανοι ή επικίνδυνοι;».

Νωρίτερα, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα Παπαγγελόπουλου για “πάγωμα” των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής για 24 ώρες προκειμένου να συζητηθεί η εξαίρεση του Θανάση Πλεύρη από τις εργασίες της.

Όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης του Θανάση Πλεύρη. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, ο Σπύρος Λάππας ζήτησε να διακοπεί η λειτουργία της Επιτροπής για δύο ημέρες ώστε να συζητηθεί το αίτημα Παπαγγελόπουλου.