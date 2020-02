Life

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Κοπή πίτας και πάρτι για τα 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η γιορτή των ανθρώπων του Ομίλου, η επίτευξη στόχων και οι υψηλότερες προσδοκίες. Παρόντες και οι συντελεστές των σειρών του σταθμού. Το μήνυμα του Προέδρου, Θ. Κυριακού.

Την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ υποδέχτηκε τα μέλη της μεγάλης του οικογένειας, για την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η βραδιά γιορτής, που εξελίχθηκε σε ένα ξέφρενο πάρτι, τα είχε όλα: λαμπερές παρουσίες, ζεστή ατμόσφαιρα, θετική ενέργεια και δυνατό ρυθμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εντυπωσιακό χώρο του Κέντρου Γαία στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, όπου όλα τα πρόσωπα του Ομίλου γιόρτασαν μαζί την επιτυχία της περσινής χρονιάς και αντάλλαξαν τις πιο θερμές ευχές για το 2020. Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, κύριος Θοδωρής Κυριακού, το δυναμικό του ΑΝΤ1, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι όλων των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο.

Σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, τον ρόλο της οικοδέσποινας ανέλαβε η Ζέτα Μακρυπούλια. Λίγο μετά το καλωσόρισμα της Ζέτας, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στο όραμα, τις αξίες και τους στόχους του ΑΝΤ1, που είναι άλλωστε η βάση πάνω στην οποία «χτίστηκαν» τα 30 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του:

«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για μένα. Είναι μια μέρα που μας φέρνει όλους κοντά για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες του 2019, αλλά και τη συμπλήρωση των 30 χρόνων κυρίαρχης παρουσίας μας στο τηλεοπτικό τοπίο. 30 χρόνια από την ίδρυση του ΑΝΤ1 από τον αείμνηστο Μίνω Κυριακού.

Κάποιοι είστε στον ΑΝΤ1 από το ξεκίνημά του. Άλλοι ήρθατε στη συνέχεια. Σήμερα όλη η οικογένεια του ΑΝΤ1 είμαστε εδώ, ενωμένοι και έτοιμοι να γράψουμε, με την ίδια επιτυχία, το επόμενο κεφάλαιο της μεγάλης ιστορίας του καναλιού.

Είμαστε στην αρχή μιας νέας δεκαετίας, μιας δεκαετίας που μας καλεί να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις, αλλά και να ηγηθούμε των εξελίξεων, όπως πάντα. Η πορεία που διαγράψαμε το 2019 ήταν εξαιρετική- είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους σας- και για αυτή τη σημαντική πρωτιά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Οι τηλεθεατές μας εμπιστεύτηκαν, αναγνώρισαν τις προσπάθειές μας και αγκάλιασαν τις ιδέες μας».

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας από τον κύριο Κυριακού και τη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Βίκυ Μπουζούκη. Τα κομμάτια μοιράστηκαν στους εκπροσώπους όλων των εταιρειών του Ομίλου μαζί με ευχές για ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στη σκηνή αγαπημένα πρόσωπα του ΑΝΤ1 που, με τη σειρά τους, ευχήθηκαν, μοιράστηκαν ιστορίες και κλήρωσαν πολλά δώρα.

Από τη σκηνή πέρασαν ο Γιώργος Παπαδάκης, η Φαίη Σκορδά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Σαράφογλου, ο Σάββας Πούμπουρας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη Λίτσα Πατέρα και την Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Γιώργος Λέντζας με τον Άγγελο Γιακουμίδη, ο Νίκος Ρογκάκος με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τον Ηλία Φουντούλη και ο Τάσος Τέλλογλου με τον Αντώνη Φουρλή.

Μετά το τέλος της διαδικασίας οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ξεχωριστές γεύσεις από το Δειπνοσοφιστήριο, ενώ το κέφι εκτοξεύτηκε ως τις πρώτες πρωινές ώρες με τη μουσική και την ενέργεια των DΕCHO και της Εμμανουέλας, στην πρώτη εμφάνιση της μετά το «The Final Four». Τη βραδιά άνοιξε και έκλεισε ιδανικά ο Γιάννης Καστανάκης με τις μοναδικές μουσικές του επιλογές.

