Οικονομία

Σταϊκούρας - Ντομπρόβσκις: Συζήτηση για την οικονομία και την ανάπτυξη

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν είχε ο Υπουργός Οικονομικών στο περιθώριο του ECOFIN.

Τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης υπογράμμισε στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο του ECOFIN, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.



«Σήμερα είχα την ευκαρία να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και υπογράμμισα τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης» έγραψε μετά τη συνάντηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Σταϊκούρας.

Σε αντίστοιχη ανάρτηση για τη συνάντηση, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις έγραψε πως είχε μια καλή συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστο Σταϊκούρα. «Χαιρετίζουμε την επικείμενη αναπτυξιακή στρατηγική ως ένα δρόμο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία με μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική»,σημείωσε.