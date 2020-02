Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Μπάικς (εικόνες)

Οι πρώτες δηλώσεις του νεοαποκτηθέντα Αμερικανού γκαρντ των "ερυθρολεύκων". Τι του ζήτησε ο Μπαρτζώκας.

Επί ελληνικού εδάφους αφίχθη την Τρίτη ο Ντουάιτ Μπάικς, με τον νεοαποκτηθέντα Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού να δηλώνει ανυπόμονος και να αναφέρεται σε αυτά που του ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι πλέον μέλος αυτής της οικογένειας. Ελπίζω να έχω χημεία με τα παιδιά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», είπε αρχικά ο Μπάικς κατά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» και συνέχισε: «Ο κόουτς μου ζήτησε να είμαι ηγέτης, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Να είμαι κάποιος που θα δημιουργεί. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών δυστυχώς, αλλά υπάρχει ταλέντο στην ομάδα».

Όσο για το τι γνωρίζει για τους «ερυθρόλευκους»: «Πάντα ήταν μια σπουδαία ομάδα, ένας σπουδαίος οργανισμός. Υπάρχουν απαιτήσεις και ελπίζω να μείνω για αρκετό καιρό. Χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της ομάδας».