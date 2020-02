Κοινωνία

Τραγικό θάνατο βρήκε ηλικιωμένος που παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο αυτοκίνητα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το δυστύχημα. Πάνω από το άψυχο κορμί του άτυχου άνδρα πέρασαν και άλλα οχήματα, που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.

(φωτογραφία αρχείου)

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 83χρονος στην Εγνατία Οδό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο αυτοκίνητα.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 8.30 το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν από την έξοδο για το αεροδρόμιο.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος που μεταδίδει το Thestival.gr. Σύμφωνα με αυτές, ο ηλικιωμένος χτυπήθηκε από τα δύο I.X. και έπεσε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, ενώ πάνω από το σώμα του άτυχου άνδρα πέρασαν άλλα εννέα οχήματα, που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.